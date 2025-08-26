The Swiss voice in the world since 1935

El ministro de Economía matiza y dice que no hay amenaza de rescate financiero en Francia

París, 26 ago (EFE).- El ministro francés de Economía, Eric Lombard, matizó sus declaraciones de hoy sobre una posible intervención del FMI, lo que había contribuido a que cayese fuertemente la cotización de los bancos en la Bolsa parisina, y aclaró que «en este momento no hay una amenaza» que pese sobre el país.

«La economía francesa es sólida, Francia tiene reputación en los mercados y logramos financiar nuestra deuda sin dificultad. No estamos, en este momento, bajo la amenaza de una intervención (financiera), ya sea del FMI, del BCE o de otra organización internacional», dijo en la red social ‘X’ Lombard.

Unas horas antes, en una entrevista a la emisora France Inter, el ministro fue preguntado sobre ese riesgo de intervención: «es algo que queremos evitar, que tenemos que evitar, pero no voy a decir que el riesgo no existe».

Los bancos del principal índice parisino, el CAC-40, cotizaron las primeras horas con fuertes caídas.

El primer ministro francés, François Bayrou, se someterá el 8 de septiembre a una moción de confianza para buscar el respaldo parlamentario a su plan de austeridad de 44.000 millones para 2026 que tiene como meta de reducir el déficit y la deuda del país.

Bayrou tiene muchas probabilidades de perder la votación y verse abocado a la dimisión si la oposición en bloque cumple con su promesa de pronunciarse contra la confianza. EFE

