El ministro de Exteriores de Israel viaja a Somalilandia tras el reconocimiento israelí

3 minutos

Nairobi, 6 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, aterrizó este martes en la región somalí separatista de Somalilandia, después de que el Gobierno hebreo reconociera el pasado diciembre a la región como un Estado independiente, una decisión que ha despertado una amplia condena internacional.

«Una delegación de alto nivel liderada por el ministro israelí de Asuntos Exteriores ha llegado a la ciudad de Hargeisa (capital de Somalilandia). Fueron recibidos en el aeropuerto por altos funcionarios del Gobierno de la República de Somalilandia», informó a través de la red social X el Ministerio somalilandés de la Información, sin dar más detalles.

Israel anunció el pasado 26 de diciembre el reconocimiento oficial de Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, que ha provocado un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

De hecho, Estados Unidos -aliado de Israel- fue el único de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad que no condenó la decisión del Estado hebreo en una reunión de emergencia de este órgano de la ONU celebrada la pasada semana.

Por su lado, el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, afirmó en una entrevista con la cadena de noticias catarí Al Jazeera que esta decisión se habría producido a cambio de tres condiciones, incluyendo el reasentamiento forzado de palestinos y el establecimiento de una base militar israelí en la estratégica costa del golfo de Adén.

El tercer requisito citado por Mohamud, del que ya informó públicamente Somalilandia, sería la adhesión de la región a los Acuerdos de Abraham, los pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

En un comunicado, el Gobierno somalilandés negó los dos primeros requisitos citados por Mohamud y afirmó que «el vínculo de Somalilandia con el Estado de Israel es puramente diplomático y se lleva a cabo respetando plenamente el derecho internacional y los intereses soberanos mutuos de ambos países».

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre, y desde entonces ambas partes han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

lbg/cg