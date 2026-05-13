El misterioso lazo transatlántico de los dinosaurios: de la Patagonia al sur de Francia

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Antonio Torres del Cerro

París/Mèze (Francia), 13 may (EFE).- ¿Cómo pueden estar emparentados dos nidos de dinosaurio separados por un océano? Alain Cabot, descubridor de decenas de huevos fósiles en territorio francés, sostiene que sus hallazgos pertenecen a la estirpe de los Titanosaurus que habitó la Patagonia argentina hace al menos 70 millones de años.

«En octubre empezamos a buscar en una zona arcillosa y descubrimos los primeros huevos, por decenas, pero enterrados debe de haber centenas», contó a EFE Cabot, geólogo de formación y propietario de un parque privado dedicado a los dinosaurios en Mèze (a unos 30 kilómetros de Montpellier).

El hallazgo, para el que solo hizo falta escarbar algunos centímetros, ha llamado la atención de la prensa francesa, aunque no se trate de algo inaudito. El sur de Francia es rico en yacimientos paleontológicos. Cabot, de 70 años, ha desempeñado un papel fundamental para difundirlos.

Un primer descubrimiento de huevos de dinosaurios hace 30 años llevó al geólogo a crear, en la misma zona de ese hallazgo fortuito, el Musée-Parc des Dinosaures de Mèze. En sus 50 hectáreas abiertas al público, hay, además de gigantes reproducciones de esqueletos de dinosaurios, escondidos tesoros paleontológicos.

El más reciente tiene un peso, un tamaño y una forma: una especie de balón de fútbol fosilizado con unos 5 kilos de peso y la superficie parecida a la piel de la cáscara del aguacate.

«Todo se va a quedar aquí, y cualquiera podrá venir a verlos», aseveró Cabot, quien anima a las universidades y los centros de investigación -hasta ahora reticentes- a estudiar su más reciente hallazgo.

Este descubrimiento guarda una conexión transatlántica. El dueño del museo aseveró que estos fósiles de huevos de dinosaurios, basándose en estudios realizados con microscopio, son comparables con los encontrados en Argentina, concretamente los procedentes del yacimiento de Auca Mahuevo (Patagonia argentina).

Esta hipótesis es plausible. En el Cretácico la configuración de los continentes aún permitía ciertos intercambios biológicos.

En 1997, miles de huevos de Titanosaurios -una familia de saurópodos (dinosaurios de cuello largo, los animales terrestres más grandes que jamás existieron)- fueron hallados en Auca Mahuevo por una expedición liderada por los paleontólogos Rodolfo Coria y Luis Chiappe.

Por primera vez en la historia, se encontraron embriones de dinosaurio con restos de piel fosilizada, lo que permitió a los científicos ver cómo era la textura de la piel de un titanosaurio antes de nacer (era escamosa y con patrones geométricos).

Sin embargo, los huevos fosilizados hallados por Cabot carecen de ese embrión debido a que la composición química de los suelos del sur de Francia los ha probablemente disuelto.

Aun así, el geólogo reivindicó su nuevo descubrimiento. «Es importante que se conozca en Argentina para poder hacer avanzar el conocimiento sobre los dinosaurios, aunque estemos lejos de reproducir un ‘Parque Jurásico'», dijo, categórico, el septuagenario.

Su entusiasmo no ha encontrado, de momento, eco en la academia. El principal centro de investigación en Francia, el CNRS, no participa en los estudios de los nuevos yacimientos de Mèze. EFE

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