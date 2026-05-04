El motor europeo pide a la UE que tramite «lo antes posible» el pacto comercial con EE.UU.

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Bruselas, 4 may (EFE).- La Asociación Europea de Fabricantes Automovilísticos (ACEA) pidió este lunes a las instituciones europeas a concluir «lo antes posible» las negociaciones comunitarias sobre el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos.

«La finalización a tiempo de la legislación es esencial para aportar claridad y garantizar todos los beneficios del acuerdo», señaló ACEA en un comunicado en vísperas de que este miércoles el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de la UE intenten llegar a un acuerdo sobre el pacto comercial alcanzado entre Bruselas y Washington.

ACEA no se refirió expresamente a la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar un arancel del 25 % a las importaciones de automóviles europeos en ese país.

Pero la patronal del motor sí subrayó que «Estados Unidos sigue siendo el segundo mayor mercado para las exportaciones de vehículos nuevos de la UE, por detrás del Reino Unido».

En términos de valor, representó el 18,4 % del mercado de exportación de la UE en 2025, agregó el ‘lobby’ del motor ante la Unión Europea.

Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron el pasado julio que las importaciones de la UE en EE.UU. pagasen un arancel unilateral del 15 %, entre otros compromisos como comprar productos energéticos por 750.000 millones de dólares en los próximos tres años.

Pero el republicano ha lanzado la amenaza de elevar ese gravamen al 25 % porque entiende que la UE está incumpliendo el pacto, a lo que Bruselas ha contestado que está «implementando sus compromisos» mientras mantiene un estrecho contacto con Washington para obtener «claridad sobre los compromisos de EE.UU.».

Entre tanto, dentro de la Unión Europea, la aprobación formal del pacto comercial fue paralizada a comienzos de año por el Parlamento Europeo en el contexto de las nuevas tensiones entre Bruselas y Washington debido al deseo de Trump de hacerse con el control de la isla danesa de Groenlandia.

La Eurocámara decidió finalmente retomar el pacto y darle luz verde en marzo, aunque introdujo salvaguardas que permiten suspender el acuerdo si Washington impone nuevos aranceles, amenaza con hacerlo o cuestiona la integridad territorial del bloque.

Además, introduce una cláusula de entrada en vigor que impide su aplicación hasta que se confirme el cumplimiento de todos los elementos del acuerdo, lo que abrió la puerta a que Bruselas comenzara a implementar su parte del pacto, antes incluso de su ratificación definitiva.

Este miércoles se retomará la negociación intracomunitaria, lo que no implica que vaya a cerrarse el expediente pues aún hay divergencias sobre aspectos como la cláusula anti-amenazas de Trump que propone la Eurocámara. EFE

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