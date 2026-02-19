El Museo Metropolitano de Lille redescubre a Kandinsky a través de sus archivos personales

4 minutos

Pol Lloberas Cardona

Lille (Francia), 19 feb (EFE).- El Museo Metropolitano de Arte Moderno, Contemporáneo y Marginal (LaM) de Lille, único en Europa por su confluencia de estilos, reabre el viernes sus puertas con una exposición dedicada al pintor abstracto ruso Vassily Kandinsky (1866-1944) y a las imágenes que dieron forma a su obra, incluidos sus archivos personales.

Tras 17 meses de trabajos de renovación, el LaM recorre el proceso creativo de Kandinsky desde sus inicios con la muestra ‘Kandinsky en Imágenes’, que reúne más de 150 instantáneas y documentos de propiedad del pintor; un «tesoro oculto» de dimensiones nunca antes vistas en Francia.

«Hemos tratado de mostrar en esta exposición que Kandinsky estaba muy interesado en lo visible, observaba mucho el mundo a su alrededor, se mantenía al corriente de los últimos avances en filosofía, en esoterismo, etcétera», explicó a EFE la conservadora de arte moderno del museo y comisaria de la exposición, Jeanne-Bathilde Lacourt.

Si bien la obra de Kandinsky suele asociarse al movimiento abstracto por ser uno de sus pioneros y máximos exponentes, ‘Kandinsky en Imágenes’ se centra en las fotografías, postales, símbolos y artefactos que definieron la obra del pintor.

De este modo, partes de su diario, correspondencia y biblioteca son expuestos para entender sus fuentes de inspiración, a menudo relacionadas con la ciencia y el espiritismo decimonónicos, para volver visibles fenómenos físicos imperceptibles.

«Había astrónomos, médicos y grandes científicos que se interesaban por el espiritismo, a la vez que se produjeron muchos descubrimientos de finales del siglo XIX, como los rayos X o el descubrimiento del átomo, que demuestran que la estructura del mundo es invisible. A partir de ahí, todo es posible», dijo Lacourt.

El rupturismo artístico que practicó entonces Kandinsky le hizo pasar a la historia como uno de los artistas más importantes e influyentes del siglo XX, con obras como «Amarillo-rojo-azul», que plantea el equilibrio emocional mediante colores que, a su vez, dan forma a dos retratos.

La exposición, abierta hasta el 14 de junio, se ha organizado junto al Centro Pompidou, dirigida por Lacourt, la conservadora del Centro Pompidou y el Museo Nacional de Arte Moderno de París Angela Lampe y la profesora de Historia del Arte en la Universidad Bordeaux-Montaigne Hélène Trespeuch.

Un museo renovado

El LaM cerró sus puertas en septiembre de 2024 para «mejorar el acceso y la comodidad de visita de sus públicos», así como su «optimización energética», con tal de adaptarse a las «nuevas normas ecológicas y a los retos medioambientales».

En declaraciones a EFE, el director-conservador del LaM, Sébastien Faucon, dijo que, puesto que «el museo tenía 40 años en 2023», se «ha intentado jugar con lo que ya existía» para hacer un edificio «más funcional», con techos y fachadas renovados y la apertura de un restaurante.

La Metrópolis Europea de Lille, que integra a dicha ciudad francesa con otros 94 municipios, invirtió 17,4 millones de euros (unos 20,4 millones de dólares) en rehabilitar 7 kilómetros cuadrados de cubiertas, reemplazar 98 vidrieras y renovar 3.200 losas de piedra azul.

A esta restauración también contribuyeron, según indicó el LaM, la Unión Europea, el Estado francés, la Región Altos de Francia y el Departamento del Norte de dicho país.

Con más de 9.000 obras, 11.000 metros cuadrados de superficie y 2,3 hectáreas de jardín, el museo ofrece un amplio espacio expositivo interior, pero también una docena de estatuas que decoran su césped exterior, entre ellas un Picasso que da la bienvenida a los visitantes. EFE

plc/cat/mgr

(foto)(vídeo)