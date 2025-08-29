The Swiss voice in the world since 1935

El número de desempleados en Alemania alcanza los 3 millones, por primera vez desde 2015

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 29 ago (EFE).- El número de desempleados en Alemania alcanzó en el mes de agosto los 3.025 millones con lo que, por primera vez desde febrero de 2015, se supera la cifra de las tres millones de personas sin empleo.

El índice de desempleo se situó en el 6,4 por ciento frente el 6,3 por ciento del mes anterior y el 6,1 por ciento de agosto de 2024.

En términos absolutos, la cifra de desempleados creció en 46.000 personas con respecto a julio y en 153.000 con respecto a agosto de 2024.

Durante el verano, suele subir la cifra de desempleados en Alemania debido a que las empresas hacen menos contrataciones nuevas y muchos contratos de formación profesional terminan.

«En agosto ha ocurrido lo que esperábamos. Por la pausa de verano el número de desempleados ha superado los tres millones», dijo la presidenta de la Agencia Federal de Empleo, Andrea Nahles.

El mercado laboral, según Nahles, sigue marcado por la debilidad que ha tenido la economía alemana en los últimos años aunque, según ella, «ya se observan síntomas de estabilización».

La economía alemana atraviesa un periodo de crisis con dos años seguidos de recesión pese a lo cual el mercado laboral se había mostrado relativamente robusto.

A pesar del ascenso del paro en agosto, el Instituto de Estudios sobre el Mercado de Trabajo considera que hay señales positivas y que la tendencia al alza puede revertirse.

Según un estudio del Instituto de la Economía Alemana (IW), el 89 por ciento de los trabajadores consideran que su puesto de trabajo es seguro y no temen el paro.

La cifra incluso ha subido ligeramente con respecto al año anterior cuando el 85 por ciento consideraban que su puesto de trabajo era seguro.

No obstante, el presidente del Instituto IFO de Múnich, Clemens Fuest, ha advertido que las dificultades en el mercado laboral pueden terminar repercutiendo en la coyuntura creando así un círculo vicioso.

La tendencia al ahorro puede aumentar ante las malas cifras de empleo, lo que perjudicaría el consumo privado.EFE

rz/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR