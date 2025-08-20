The Swiss voice in the world since 1935

El número de gazatíes que han muerto buscando comida supera los 2.000

Jerusalén, 20 ago (EFE).- El número de personas que han muerto en la Franja de Gaza mientras buscaban ayuda humanitaria ya supera los 2.000, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el Gobierno del grupo islamista Hamás.

De acuerdo con el informe, que recuenta los fallecidos hasta el día anterior, este martes murieron 22 personas mientras trataban de recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en los cruces por donde pasan los pocos camiones de la ONU y otras organizaciones que llegan al enclave, lo que eleva el total de muertos a 2.018.

Además, 34 personas murieron por otros ataques israelíes en el enclave, lo que eleva el número total de fallecidos desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, a 62.122.

A estos números se suman tres personas que murieron por hambruna, lo que eleva el total de muertos por desnutrición a 269, entre ellos 112 niños.EFE

