El narcotraficante ‘Mayo’ Zambada se declarará culpable ante la corte de EEUU que lo juzga

Nueva York, 18 ago (EFE).- El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declarará culpable el próximo 25 de agosto en una corte de Nueva York, y cambiará así su declaración inicial, lo que significa que renuncia a comparecer en un juicio público, según se informó este lunes en una notificación judicial.

El documento judicial no ofrece más detalles sobre el cambio de declaración de Zambada, que era uno de los narcos más buscados de México hasta su arresto.

En julio de 2024 Zambada llegó a El Paso (Texas) en un vuelo privado con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, en una circunstancias que nunca se aclararon, aunque se sospecha que ese viaje formaba parte de un acuerdo con la fiscalía.

Por su parte, la audiencia de Guzmán López -quien también enfrenta cargos por tráfico de drogas- fue pospuesta por mutuo acuerdo del 15 de julio hasta el 15 de septiembre, y se baraja la posibilidad de que también pueda aceptar su culpabilidad.

Este julio, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de ‘el Chapo’ y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

La declaración de culpabilidad del ‘Mayo’ Zambada y de Guzmán López parece responder a un cambio de estrategia del cartel de Sinaloa, que quiere evitar así la exposición pública de sus crímenes como la que supuso el muy mediático proceso contra el ‘Chapo’ Guzmán en Nueva York en 2019.

‘El Chapo’ cumple cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. EFE

