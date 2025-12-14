El neerlandés Van der Sloot permanece en observación médica en una cárcel de Perú

Lima, 13 dic (EFE).- El neerlandés Joran van der Sloot, quien cumple una condena a 28 años de cárcel en Perú por haber asesinado a una joven peruana de 21 años en 2010, permanece en observación médica tras aparentemente haber intentado suicidarse en prisión, informaron este sábado medios locales y fuentes oficiales.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló en un comunicado que Van der Sloot fue encontrado en su celda del penal de Challapalca, ubicado en los Andes del sur del país, en «una situación que comprometía su integridad física».

Agregó que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) activó los protocolos de seguridad y emergencia para brindarle «la atención y el auxilio correspondiente, lo que permitió estabilizar oportunamente su estado de salud».

El ministerio sostuvo que actualmente Van der Sloot, de 38 años, «se encuentra estable, bajo evaluación médica y monitoreo permanente por parte del personal de salud» de la cárcel.

El neerlandés fue condenado en 2012 a 28 años de cárcel por el homicidio de la peruana Stephany Flores en un hotel del distrito turístico limeño de Miraflores, en un caso que tuvo gran repercusión mediática internacional, ya que de inmediato se le vinculó con la desaparición, cinco años antes, de una joven estadounidense.

Tras conocer a Flores en un casino, la llevó a su habitación de hotel, donde la estranguló para robarle, por lo que decidió fugarse a Chile, país de donde fue expulsado y devuelto a Perú, donde admitió su crimen.

Durante años también fue el principal sospechoso de la desaparición, en 2005, de la estudiante estadounidense de 18 años Natalee Holloway en Aruba, un hecho por el que fue llevado en mayo de 2023 a Estados Unidos, aunque por un proceso por extorsión y fraude contra la familia de la joven.

La familia de Holloway aseguró que durante este proceso el hombre confesó su culpabilidad en el asesinato, mientras que una corte de Estados Unidos lo sentenció a 20 años de cárcel, que cumple en simultáneo con su condena en Perú. EFE

