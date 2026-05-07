El Nikkei continúa al alza y crece por encima del 5 % en la media sesión

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Tokio, 7 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, mantuvo sus fuertes subidas este jueves y crecía por encima del 5 % en el descanso de la media sesión, encadenando nuevos máximos intradía gracias a las tecnológicas y al optimismo por el curso de las negociaciones entre Washington e Irán.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 5,72 %, o 3.402,75 puntos, hasta ubicarse en 62.915,87 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 3,35 %, o 124,91 puntos, hasta 3.853,64 enteros. EFE

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