El Nikkei sube un 1,36 % al descanso y enfila una segunda jornada de récords consecutiva

2 minutos

Tokio, 13 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía un 1,36 % en el descanso de media sesión de este miércoles y enfilaba una segunda jornada de récords consecutiva espoleada por los máximos en Wall Street tras unos datos de inflación mejores de lo esperado en Estados Unidos.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía 582,90 puntos y se situaba en 43.301,07 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 0,9 % ó 27,48 puntos, y se movía en 3.093,85 unidades.

Ambos indicadores se encaminaban a renovados cierres récord tras haber establecido, además, nuevos máximos intradía.

El parqué tokiota arrancó la jornada con ganancias tras los máximos de los índices S&P 500 y Nasdaq en el parqué neoyorquino por la buena acogida de los datos de inflación en EE.UU., que abren la puerta a un eventual recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) y despeja cierta preocupación sobre la salud financiera de la primera economía mundial.

El Nikkei extendió así su tendencia alcista de la víspera y superó por primera vez la barrera de los 43.000 puntos, llegando a subir hasta un 1,47 %, hasta un nuevo máximo intradía de 43.347,57 enteros, en medio del apetito de riesgo ante una bajada de la tensión comercial, aunque moderó el alza de cara al descanso.

Las ganancias predominaban entre las empresas más negociadas durante la mañana, con la notable excepción del grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank, que caía un 1,85 % en un movimiento de corrección tras haber acumulado una subida del 28 % desde el lunes 4 de agosto tras la buena acogida de su último informe financiero, que confirma su vuelta a la rentabilidad.

La empresa Sanrio, la firma detrás de mascotas como Hello Kitty, aglutinaba el mayor volumen de operaciones y se disparaba un 9,92 %.

Los fabricantes de equipos vinculados a la producción de semiconductores Lasertec, Disco y Advantest, avanzaban por su parte un 4,1 %, un 1,01 % y un 3,67 %, respectivamente.

Entre las tres empresas de mayor capitalización local, la empresa automovilística Toyota subía un 0,99 %, mientras que el banco Mitsubishi UFJ bajaba un 0,24 % y las acciones de la multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony sumaban un 4,65 %, volviendo a situarse en máximos. EFE

mra/rrt