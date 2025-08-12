El Nikkei sube un 2,15 % y alcanza un nuevo récord impulsado por la tregua EEUU-China

Tokio, 12 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 2,15 % este martes y cerró en un nuevo récord de 42.718,17 puntos tras rozar las 43.000 unidades también en un máximo intradía, animado por la tregua arancelaria entre EE.UU. y China, el reciente acuerdo comercial Washington-Tokio y el optimismo sobre las ganancias corporativas.

El Nikkei subió 897,69 enteros al cierre tras haber escalado puntualmente más de mil unidades y tocar los 42.999,71 puntos a una hora y media del cierre, antes de recortar ganancias, pese a lo que superó ambos récords, anotados anteriormente el 11 de julio de 2024.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también cosechó un nuevo cierre máximo tras avanzar un 1,39 % ó 42,16 puntos, hasta 3.066,37 unidades, con récord intradía de 3.082,38 enteros.

El parqué tokiota, que permaneció cerrado el lunes por festivo nacional, abrió tras el puente con una fuerte subida de en torno al 2 %, asimilando los últimos desarrollos en torno a la política arancelaria estadounidense, y ya transcurrida la primera media hora alcanzó un nuevo máximo intradía que fue renovando durante el día.

El pasado viernes, la Administración del presidente Donald Trump reconoció un error en la implementación de los aranceles sobre sus importaciones japonesas, comprometiéndose a una corrección y el reembolso de las cantidades erróneamente cobradas.

A ello le siguieron unas declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en entrevista con el diario japonés Nikkei, en las que aseguró que los aranceles «recíprocos» impuestos por su país a las importaciones de otros territorios podrían reducirse si mejoran lo que Washington considera desequilibrios comerciales.

Los índices de la Bolsa de Tokio ganaron aún más tracción cuando restaba alrededor de una hora del primer tramo después de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva para prolongar 90 días más la tregua comercial con China, hasta el 10 de noviembre.

El Nikkei llegó a subir hasta un 2,81 % durante la segunda mitad, fijando su nuevo récord intradía, antes de recortar ganancias de cara al cierre tras rozar la barrera psicológica de los 43.000.

En la sección principal, 964 empresas subieron frente a 600 que bajaron, mientras que 59 cerraron sin cambios. EFE

