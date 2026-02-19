El nuevo presidente de Perú se declara independiente y dice que no tiene partido político

Lima, 19 feb (EFE).- El flamante presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, afirmó este jueves que es independiente y que no tiene partido político, en referencia a que no pertenece a las filas del partido marxista Perú Libre, que propuso su candidatura como mandatario tras la destitución de su predecesor, José Jerí.

«Quiero aclarar que yo soy un hombre independiente, no teno ningún partido político. La bancada de Perú Libre me ha propuesto, pero (ustedes) vieron votación de anoche, ha sido de todas las bancadas», dijo Balcázar a medios locales en la puerta de su domicilio, justo antes de acudir a Palacio de Gobierno con la comitiva de seguridad.

El Congreso de Perú eligió este miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

A primera hora de este jueves, Balcázar expuso que va a iniciar una rueda de diálogo con los partidos políticos y los gremios para llegar a consensos y conseguir unas elecciones ordenadas «sin aspavientos ni malos entendidos» de que su gobierno puede interferir en la transparencia de los comicios.

También agregó que otra de sus prioridades es impulsar «leyes especiales que no se han dado hasta el momento» que considera «necesarias y fundamentales» para luchar contra el crimen organizado y poder así «pacificar el país», junto a las bancadas políticas y las iglesias católicas.

Sobre su futuro Consejo de Ministros, que tiene que nombrar en los próximos días, repitió que, tras una evaluación previa, no descarta que algunos continúen en el cargo, especialmente en la cartera de economía.

«No tengo ningún prejuicio contra ningún ministro, de tal manera que vamos a conversar con ellos y si hay necesidad, les pediríamos que las líneas fundamentales como la economía continúen», señaló el abogado al añadir que aún no se ha puesto en contacto con líderes políticos.

Sostuvo que quiere mantener «las mejores relaciones con la prensa», y acto seguido acudió a Palacio de Gobierno, donde previsiblemente tendrá reuniones con distintos partidos de cara a formar su gobierno.

Balcázar fue el más votado en el pleno del Parlamento para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente se convirtió en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El legislador, que entró al Congreso junto al partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el octavo gobernante en casi una década de crisis política y su misión será ejercer como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha. EFE

