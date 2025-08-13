El oficialismo de Ecuador no alcanza los votos para destituir a vocal de la Judicatrura

3 minutos

Quito, 13 ago (EFE).- El oficialismo en la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador no consiguió los votos requeridos para destituir a la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Solanda Goyes, en el primer juicio político en el actual período legislativo, que comenzó en mayo pasado.

Al concluir el proceso, impulsado por el asambleísta del oficialista movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) Fernando Jaramillo, la moción de censura y destitución no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada, al obtener 75 respaldos, por debajo de los 101 requeridos como mayoría calificada.

Durante su intervención, Jaramillo argumentó que Goyes habría incumplido funciones al ausentarse sin justificación de una sesión clave del CJ.

En dicha reunión se debía aprobar el reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional, cuyo objetivo es frenar el uso indebido de garantías constitucionales, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada, señaló este miércoles la Asamblea Nacional en un comunicado.

Jaramillo añadió que Goyes no asistió a cuatro convocatorias consecutivas para reinstalar la sesión, lo que -en su opinión- retrasó una resolución de alto impacto para el sistema judicial.

El legislador dijo que, pese a no haber asistido a la sesión, Goyes permaneció en su despacho, lo que -opinó- evidenciaría una falta de compromiso institucional.

Goyes defendió su gestión señalando que su ausencia en la mencionada sesión permitió incorporar observaciones técnicas desde su despacho al reglamento en discusión.

Subrayó que fue la primera en plantear la necesidad de evaluar a los jueces del país y destacó que, en el año que lleva en funciones, se ha impulsado el control disciplinario y la depuración institucional.

«Hemos destituido más de 180 funcionarios, entre ellos un número significativo de jueces y juezas», puntualizó.

Durante el debate, la asambleísta opositora Janeth Bustos expresó que existen temas de mayor trascendencia que deberían ser objeto de control político, considerando que la actuación de Goyes no ameritaba una sanción de esta naturaleza.

El juicio político contra Goyes, que terminó al filo de la medianoche del martes, tuvo lugar el mismo día en que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró una marcha de miles de personas hacia la Corte Constitucional en protesta por la decisión del alto tribunal de suspender una veintena de polémicos artículos de tres leyes que el Ejecutivo considera indispensables para avanzar en su lucha contra la delincuencia.

Entre los artículos suspendidos figura una prerrogativa concedida a Noboa para otorgar «indultos anticipados» a policías y militares que sean procesados por la Justicia por presuntos delitos cometidos en el marco del «conflicto armado interno» que el gobernante declaró desde inicios de 2024 contra el crimen organizado, a cuyas bandas catalogó como grupos «terroristas». EFE

sm/psh