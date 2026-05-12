El paciente español que dio positivo por hantavirus presenta síntomas

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El pasajero español que dio positivo por hantavirus tras su repatriación a Madrid desde el crucero Hondius presenta síntomas respiratorios y fiebre, aunque su estado es estable, anunció este martes el Ministerio de Sanidad.

Este paciente, cuya edad se desconoce, se encuentra aislado en un hospital militar de Madrid, al igual que los otros 13 españoles evacuados del crucero. A todos se les ha realizado una prueba PCR y, por el momento, solo uno de ellos dio positivo provisional.

A todos se le realizarán nuevas pruebas para confirmar los primeros resultados, comunicados el lunes por la noche.

«El paciente que ha dado positivo provisional por Hantavirus ha presentado febrícula y síntomas respiratorios, aunque en el momento actual se encuentra estable y sin empeoramiento clínico evidente», informaron las autoridades sanitarias.

El crucero MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, vio alterado su viaje tras el fallecimiento de tres de sus pasajeros.

Dos dieron positivo por hantavirus y el tercero se baraja como caso probable, según la OMS. Además, hay siete casos confirmados -entre los que se incluye el español- y otro probable, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales.

El tipo del virus detectado a bordo del Hondius, la cepa Andes, es una variante que puede transmitirse de persona a persona.

El hantavirus se transmite generalmente a partir de roedores infectados, con mayor frecuencia a través de su orina, heces y saliva.

Consideradas como «contactos de alto riesgo» por la OMS, las personas evacuadas del Hondius serán sometidas a seguimiento durante varias semanas, además de ser puestas en cuarentena, de acuerdo con los protocolos establecidos por cada país.

Tras un complejo dispositivo de evacuación de más de un centenar de sus ocupantes desde el puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, el crucero Hondius zarpó el lunes rumbo a Países Bajos con una tripulación reducida y portando el cadáver de una de las personas fallecidas.

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