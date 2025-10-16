El padre de la cantante colombiana Greeicy, detenido e imputado por secuestro y tortura

Bogotá, 16 oct (EFE).- El padre de la cantante colombiana Greeicy, Luis Alberto Rendón, fue detenido e imputado por supuestamente haber ordenado el secuestro y la tortura de dos trabajadores a los que acusó de robar una caja fuerte con joyas y una elevada suma de dinero de una finca de su hija en el departamento de Antioquia (noroeste).

«Me pusieron el revólver en los dientes para restregármelos bien duro, y me decían que si yo no cantaba donde estaba la caja fuerte, que me atuviera a las consecuencias», afirmó Francisco, una de las víctimas de 61 años, en una de las audiencias de este caso, publicada este jueves por Noticias Caracol.

El supuesto ataque, ocurrido en el exclusivo sector de Llanogrande del municipio de Rionegro, fue cometido por cinco hombres que al parecer son escoltas de la familia Rendón.

«Empezaron a golpearme con la cacha del revólver; me tiraron (golpearon) en la cabeza y me cogieron siete puntos; después me pegaron en la barriga, en la costilla, en la cara, y me hincharon la vista, veo borroso por la vista derecha (sic), no veo bien porque el golpe fue tremendo, intenso», relató Francisco, quien estaba trabajando en una obra de construcción en la finca cuando ocurrió todo.

El hombre afirmó que ni siquiera entró a la casa de la artista, pues el trabajo de construcción por el que fue contratado era afuera de la residencia.

«Se escuchaban los gritos (de Francisco) cuando lo torturaban porque lo amarraron en una viga metálica de una columna de la casa. Ahí lo torturaron mucho tiempo. Después me llevan a mí y me metieron allá también, donde me cogen todos (…) y tengo consciencia hasta cuando me están metiendo una manguera por la boca», expresó Élder, la otra persona que denunció al padre del artista.

Según la fiscal del caso, el supuesto secuestro y tortura de los hombres ocurrió el 8 de mayo de 2023 y el padre de Rendón, que no aceptó los cargos, está en detención domiciliaria por su edad y su estado de salud desde el sábado pasado cuando fue capturado en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste).

Por este caso también hay otras cinco personas en juicio y el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Giovanni Puentes, le dijo a la familia Rendón tras el robo que los dos trabajadores agredidos no eran sospechosos del hurto, según reveló el martes el diario El Tiempo.

Hasta el momento ni la artista ni su familia se han pronunciado sobre lo ocurrido y el juicio contra Rendón avanza. EFE

