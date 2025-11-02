El papa acude al cementerio de Roma para rezar por los muertos de los que nadie se acuerda

Ciudad del Vaticano, 2 nov (EFE).- El papa León XIV acudirá este domingo, en el día que la Iglesia católica recuerda a los difuntos, al cementerio romano del Verano, el mayor de la capital, para, aseguró, «rezar por los muertos de los que nadie se acuerda».

«Rezaré espiritualmente sobre las tumbas de mis seres queridos, así como rezaré por los muertos de los que nadie se acuerda. Pero nuestro Padre Celestial nos conoce y nos ama, uno por uno, y no olvida a nadie», afirmó el papa León XIV al término del rezo del ángelus, recordando que por la tarde se desplazará al cementerio del Verano para celebrar la eucaristía en sufragio de todos los difuntos.

León XIV sigue así la tradición de su predecesor el papa Francisco, que acudió en esta fecha a varios camposantos durante su pontificado.

El pontífice estadounidense y peruano visitará este cementerio, uno de los más emblemáticos de Italia por su rica historia, que se remonta a hace veinte siglos, y que demuestra la existencia de una necrópolis romana, las llamadas catacumbas de Santa Ciriaca.

Además de este acto, se prevén celebraciones en otros cementerios de Roma, como Laurentino, Ostia Antica y Prima Porta, con motivo también del Día de Todos los Santos, que la iglesia católica conmemora el 1 de noviembre.

En este mismo cementerio donde León XIV celebrará la misa, el papa Francisco la presidió en 2013, 2014 y 2015.

El pontífice argentino celebró la eucaristía en otros cementerios, como en 2022, cuando lo hizo en el Pontificio Colegio Teutónico de Santa María en Camposanto, en el Vaticano, o el año pasado, en el cementerio Laurentino de Roma.

En 2023, por ejemplo, se trasladó al cementerio dedicado a los militares de la Commonwealth caídos durante la II Guerra Mundial en Roma para celebrar la misa de Difuntos. EFE

