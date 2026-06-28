El papa agradece y anima a quienes ayudan en Venezuela tras el terremoto

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Ciudad del Vaticano, 28 jun (EFE).- El papa León XIV expresó este domingo públicamente y en español su «gratitud y aliento» a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia en Venezuela tras el terremoto y trasladó su cercanía a todos los damnificados.

«Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales», dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

Asimismo el pontífice estadounidense manifestó su «gratitud y aliento» a todas las personas que «trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia». EFE

gsm/av

(foto)