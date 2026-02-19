El papa León XIV viajará el 4 de julio a la isla de Lampedusa como Francisco

Ciudad del Vaticano, 19 feb (EFE).- El papa León XIV viajará el 4 de julio a la isla italiana de Lampedusa, puerta de Europa para muchos migrantes que llegan desde las costas del norte de África atravesando el Mediterráneo, al igual que hizo Francisco en su primer viaje fuera del Vaticano.

El Vaticano también anunció este jueves una visita el 8 de mayo al Santuario de la Virgen de Pompeya y a Nápoles mientras que el 23 del mismo mes acudirá a Acerra, en la región de Campania, a la llamada «Tierra de Fuego», por los vertidos tóxicos de la Camorra, la mafia local.

Visitará también Pavia (norte) el 20 de junio y el 6 de agosto estará en Asís para los 800 años del «Transito de San Francisco» y el 22 de agosto participará en la Reunión para la Amistad y los pueblos de Rimini. EFE

