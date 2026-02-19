El papa León XIV viajará el 4 de julio a la isla de Lampedusa como Francisco

Ciudad del Vaticano, 19 feb (EFE).- El papa León XIV viajará el 4 de julio a la isla italiana de Lampedusa, puerta de Europa para muchos migrantes que llegan desde las costas del norte de África atravesando el Mediterráneo, al igual que hizo Francisco en su primer viaje fuera del Vaticano.

El Vaticano también anunció este jueves una visita el 8 de mayo al Santuario de la Virgen de Pompeya y a Nápoles mientras que el 23 del mismo mes acudirá Acerra, en la región de Campania, a la llamada «Tierra de Fuego», por los vertidos tóxicos de la Camorra, la mafia local.

Visitará también Pavia (norte) el 20 de junio y el 6 de agosto estará en Asís para los 800 años del «Transito de San Francisco» y el 22 de agosto participará en la Reunión para la Amistad y los pueblos de Rimini.

El papa estadounidense sigue de nuevo los pasos de Francisco, quien el 8 de julio de 2013 decidió que su primer viaje fuera del Vaticano sería a la pequeña isla siciliana después de un grave naufragio de un barco de migrantes en el estrecho de Sicilia.

En esta visita, el papa argentino encontró a algunos migrantes y celebró misa en un campo deportivo.

Aunque las llegadas de migrantes a las costas italianas ha disminuido respecto a los años anteriores, el Mediterráneo sigue siendo «el mayor cementerio del mundo», según las ONG dedicadas a rescates, que en los últimos días han denunciado que desde que empezó el año hay cerca de 1.000 migrantes desaparecidos.

«Al menos 547 migrantes ya han muerto en las rutas del Mediterráneo en 2026, 485 en el Mediterráneo central, 27 en el Mediterráneo occidental, 35 en el Mediterráneo oriental», denunció el miércoles la Organización Internacional para las Migraciones.

En estos últimos días, el mar ha devuelto a las costas italianas 13 cuerpos de migrantes supuestamente fallecidos en naufragios debidos al mal tiempo.

En el programa de las visitas que el papa hará este año en Italia también se incluye la de Acerra y la reunión con los habitantes de la ‘Tierra del fuego’, donde las mafias han ido durante años enterrando los vertidos tóxicos y se han producido una alta concentración de tumores entre sus habitantes.

Aunque el programa detallado aún no se conoce, es previsible que el primer pontífice agustino de la historia visite en Pavía la tumba de San Agustín, que se encuentra en la basílica de ‘San Pietro in Ciel d’Oro’.

Por otro lado, la visita a Asís se enmarca en el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís (1226-2026) y en el Año Jubilar especial promulgado por el Papa León XIV, del 10 de enero de 2026 al 10 de enero de 2027. EFE

