El papa pide esperanza aunque escandalice la muerte de un niño por violencia o enfermedad

Ciudad del Vaticano, 3 nov (EFE).- El papa León XIV pidió este lunes esperanza ante la muerte, «aunque escandalice que un ser humano, especialmente un niño, un pequeño, un ser frágil, sea arrebatado por la enfermedad o, peor aún, por la violencia humana», durante la misa de sufragio por los difuntos celebrada en la Basílica de San Pedro.

«El punto de partida es la experiencia de la muerte, y en su peor forma: la muerte violenta que sega a los inocentes y nos deja descorazonados, abatidos y desesperados. ¡Cuántas personas, cuántos pequeños, incluso hoy sufren el trauma de esta muerte aterradora porque está desfigurada por el pecado», lamentó el pontífice.

Y aseguró que esta muerte «Dios Padre no la quiere y envió a su Hijo al mundo para liberarnos de ella».

«Nos entristece, sin duda, cuando un ser querido nos deja. Nos escandaliza que un ser humano, especialmente un niño, un pequeño, un ser frágil, sea arrebatado por la enfermedad o, peor aún, por la violencia humana», agregó.

Pero aseveró que los cristianos tienen que «sobrellevar el peso de estas cruces con Cristo». «Pero no nos entristezcamos como quienes no tienen esperanza, porque ni siquiera la muerte más trágica puede impedir que nuestro Señor acoja nuestra alma en sus brazos», destacó.

Por esta razón, recordó que los cristianos no llaman a los lugares de sepultura ‘necrópolis’, es decir, ciudades de los muertos sino ‘cementerios’, que literalmente significa ‘dormitorios, lugares donde se descansa, esperando la resurrección'».

En esta misa ofrecida en sufragio de los obispos y cardenales fallecidos y del papa Francisco, que murió el 21 de abril, León XIV afirmó que «han vivido, dado testimonio y enseñado esta nueva esperanza pascual».

«Que su aliento espiritual nos alcance, aún peregrinos en la tierra, en el silencio de la oración», pidió León XIV. EFE

