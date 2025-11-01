El papa pide hacer de las escuelas y universidades «umbrales de una civilización de paz»

Ciudad del Vaticano, 1 nov (EFE).- El papa animó a hacer de las escuelas y universidades «umbrales de una civilización de paz y diálogo», en su homilía en ocasión de la misa celebrada en ocasión del Jubileo del mundo educativo y en la que también se proclamó Doctor de la Iglesia al inglés san John Henry Newman.

«Cuando pienso en las escuelas y en las universidades, las considero como laboratorios de profecía, en donde la esperanza se vive, se manifiesta y se propone continuamente», dijo el papa ante las miles de personas congregadas en a la plaza de San Pedro.

El pontífice de doble nacionalidad estadounidense y peruana pidió además que los centros educativos «sean siempre lugares de escucha y de práctica del Evangelio».

También abogó para que no se permita que «gane el pesimismo», pues consideró que «la sombra del nihilismo» es «quizás la plaga más peligrosa de la cultura actual, porque es la que pretende borrar la esperanza».

«Es tarea de la educación ofrecer esta luz amable a aquellos que, de otro modo, podrían quedarse prisioneros de las sombras particularmente insidiosas del pesimismo y el miedo», añadió.

Y agregó: «Por eso los animo a hacer de las escuelas, las universidades y toda realidad educativa, incluso informal y callejera, los umbrales de una civilización del diálogo y la paz».

En otro de los pasajes de su homilía también indico que en «los itinerarios educativos no deben estar individuos abstractos, sino personas de carne y hueso, especialmente aquellas que parecen no producir, según los parámetros de una economía que excluye y mata».

«Estamos llamados a formar personas, para que brillen como estrellas en su plena dignidad», subrayó.

Y entonces, preguntó: «¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos, y sólo deben limitarse a sobrevivir?» y agregó: «De nuestra respuesta a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro». EFE

