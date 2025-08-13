The Swiss voice in the world since 1935

El papa pide suplicar a Dios para que done paz a todos los pueblos de la Tierra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad del Vaticano, 13 ago (EFE).- El papa León XIV pidió que los fieles supliquen a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra durante la audiencia general de los miércoles que se celebró en el aula Pablo VI y no en la plaza de San Pedro ante el intenso calor.

En su saludo a los peregrinos polacos, recordó a San Maximiliano María Kolbe, quien ofreció su vida en el campo de concentración de Auschwitz en lugar de la de un padre de familia y agregó: «Os animo a seguir el ejemplo de su heroica actitud de sacrificio por los demás. Por su intercesión, suplicad a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra».

También al saludar a los fieles de lengua árabe, dirigió unas palabras en particular a los procedentes de Irak y Tierra Santa y pidió: «Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal».

En su catequesis, el papa aseguró que «Jesús no se escandaliza frente a nuestra fragilidad. Sabe bien que ninguna amistad es inmune al riesgo de traición. Pero sigue fiándose. Sigue sentándose a la mesa con los suyos». EFE

ccg/ah

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR