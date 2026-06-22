El papa y los cardenales debatirán sobre el papel de la iglesia para favorecer la paz

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Ciudad del Vaticano, 22 jun (EFE).- El papa León XIV y los cardenales de todo el mundo debatirán este viernes y sábado en el Vaticano sobre el impacto de las tensiones y conflictos internacionales en las comunidades católicas y las iniciativas que la Iglesia puede promover para favorecer la reconciliación, la convivencia y la paz.

Serán algunos de los temas del segundo consistorio extraordinario del pontificado de León XIV, que reunirá al Colegio Cardenalicio para dos jornadas de trabajo, oración y debate, según el programa publicado este lunes por la Santa Sede.

La reunión da continuidad a la intención expresada por León XIV de convocar un encuentro cardenalicio extraordinario con carácter anual para profundizar en la «colegialidad», la escucha mutua y la participación en la toma de decisiones en la Iglesia.

Los trabajos comenzarán el viernes 26 con una misa en la Basílica de San Pedro presidida por el pontífice.

Después, los participantes reflexionarán sobre la pregunta: «¿En qué mundo estamos llamados a anunciar el Evangelio?», en una sesión que incluirá una meditación bíblica del cardenal polaco Grzegorz Ryś y debates en grupos.

El principal bloque sobre la situación internacional llegará por la tarde con la sesión titulada ‘La cultura de la potencia y la civilización del amor’, introducida por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

A partir de un capítulo de la primera encíclica de León XIV, ‘Magnifica humanitas’, los cardenales analizarán cómo afectan las tensiones y conflictos a las Iglesias y a los pueblos, y qué lenguajes, actitudes y prácticas pueden contribuir a la reconciliación y la paz.

Será en este momento cuando los purpurados se dividan en grupos para responder a las preguntas planteadas: «¿De qué manera las tensiones, divisiones y conflictos que atraviesan el mundo afectan hoy la vida de nuestras Iglesias y de nuestros pueblos?» y «¿Qué lenguajes, actitudes y prácticas pueden ayudar a construir la reconciliación, la convivencia y la paz?».

La jornada del sábado 27 continuará la reflexión social con la sesión ‘Construir en el bien: los talleres de nuestro tiempo’, presentada por el cardenal sudafricano Stephen Brislin.

En este bloque, los cardenales profundizarán en las fracturas que dificultan el bien común y en cómo responder a las demandas de las personas que la Iglesia «quizás no escucha lo suficiente».

La última sesión de la cumbre abordará el camino de aplicación del Sínodo donde el cardenal maltés Mario Grech se encargará de presentar el documento preparatorio de las asambleas sinodales previstas para los años 2027 y 2028.

El consistorio concluirá la tarde del sábado en el Aula Nueva del Sínodo con un diálogo directo a puerta cerrada con el papa León XIV, en el que los cardenales podrán realizar intervenciones libres con una duración máxima de tres minutos.

Como cierre definitivo de la agenda oficial, el lunes 29 de junio, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el pontífice presidirá la tradicional misa en la basílica de San Pedro.

El pontífice celebró su primer consistorio ordinario el 13 de junio de 2025.

El encuentro extraordinario de enero fue el primero de este tipo desde el convocado por el papa Francisco en agosto de 2022, el cual estuvo centrado en la reforma de la Curia Romana y la creación de nuevos cardenales. EFE

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