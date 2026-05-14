El Parlamento de Irak otorga confianza a Al Zaidi como primer ministro

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Bagdad, 14 may (EFE).- El Parlamento de Irak otorgó este jueves la confianza al primer ministro designado, Ali al Zaidi, para encabezar el nuevo Gobierno, medio año después de las elecciones parlamentarias y tras un bloqueo político que ha impedido la formación de un Ejecutivo hasta ahora, informaron fuentes oficiales.

«La Cámara de Representantes votó hoy, jueves, a favor de otorgar confianza al Gobierno del primer ministro Ali Faleh al Zaidi y a su programa ministerial», informó la agencia oficial de noticias iraquí INA, que apuntó que el nuevo jefe del Ejecutivo y los 14 ministros aprobados prestaron ya el juramento constitucional.

Este juramento marca el «inicio oficial de las funciones» del nuevo Gobierno de Al Zaidi, cuya formación ha sido marcada por fuertes disputas entre los diferentes grupos políticos que componen el fragmentado Legislativo iraquí surgido de las elecciones parlamentarias celebradas el 11 de noviembre de 2025.

A la sesión parlamentaria asistieron 266 de los 329 diputados, de acuerdo con el presidente de la Cámara baja iraquí, Haibat al Halbusi, y aprobaron las carteras de 14 ministerios, mientras que otras cinco siguen pendientes.

Así, el nuevo ministro de Petróleo es Ali Basim Mohamed; el de Industria, Mohamed Nuri; el de Electricidad, Ali Saad; el de Salud, Abdelhussein Aziz; el de Medio Ambiente, Sarwa Abdulwahid; el de Agricultura, Abdulrahim Jassim; el de Recursos Hídricos, Muthana Ali; el de Comercio, Mustafa Nizar; el de Justicia, Jaled Shawani; y el de Comunicaciones, Mustafa Jabbar.

El de Transporte pasa a ser Wahab Salman; el de Finanzas, Faleh al Sari; y repite en el cargo como ministro de Exteriores el veterano Fuad Hussein, que también fue propuesto como candidato a la Presidencia de la República antes de retirarse de la carrera, que acabó ganando Nizar Amedi.

Según INA, el Parlamento no otorgó el voto de confianza a ninguno de los candidatos de los ministerios de Planificación, Cultura, Reconstrucción, Educación e Interior.

El nuevo primer ministro de Irak sustituye así en el cargo a Mohamed Shia al Sudani (2022-2026), cuyo mandato estuvo marcado por una inusual estabilidad política y económica en el país, lastrado por décadas de guerra y conflicto, pese a los difíciles equilibrios que tuvo que mantener entre sus dos principales aliados: Estados Unidos e Irán.

Al Zaidi, nacido en Bagdad en 1986, no tiene una trayectoria política y ha centrado su carrera en el mundo de los negocios, pero consiguió el respaldo de los principales grupos parlamentarios al considerarlo una figura tecnócrata y capaz de mantener el equilibrio entre Washington y Teherán, que tienen una gran influencia en Irak.

Bajo el sistema de reparto sectario que existe en Irak, el cargo de presidente de la República recae en un kurdo; el de primer ministro, en un musulmán chí; mientras que un musulmán suní asume la Presidencia del Parlamento. EFE

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