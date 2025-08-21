El Parlamento de la India aprueba una ley que prohíbe los juegos de azar en línea

2 minutos

Nueva Delhi, 21 ago (EFE).- El Parlamento de la India aprobó este jueves la primera ley federal para regular los juegos en línea, una norma que prohíbe todas las modalidades que impliquen apuestas con dinero en Internet y que busca poner fin a un vacío legal que se arrastraba desde la época colonial.

La ‘Ley de Promoción y Regulación del Juego en Línea’, aprobada a viva voz y sin debate en medio de las protestas de la oposición por otros asuntos, establece un marco único para todo el país, que hasta ahora se regía por una anticuada ley de 1867 y un mosaico de regulaciones estatales.

La nueva legislación elimina la distinción entre «juego de habilidad» y «juego de azar», y prohíbe cualquier juego en línea con dinero, «sin importar si éste está basado en las habilidades de los jugadores o en cuestiones de azar», como señala el texto.

Esto incluye las apuestas deportivas de fantasía, el póker o el rummy.

Durante la presentación del proyecto la víspera ante la Cámara Baja, el ministro de Tecnología de la Información indio, Aswini Vaishnaw, aseguró que «la adicción a los juegos de azar con dinero real es como la drogadicción» y dijo que, en ocasiones, el dinero obtenido con estos juegos se utiliza para «apoyar el terrorismo».

La ley establece penas para los infractores con hasta tres años de cárcel y multas de hasta 10 millones de rupias (unos 120.000 dólares) para quienes ofrezcan estos servicios. Sin embargo, la norma distingue y busca promover los «e-sports» (deportes electrónicos) y los juegos sociales sin ánimo de lucro.

Para garantizar el cumplimiento de la ley, que requiere la firma de la Presidencia para entrar en vigor, la India pondrá en marcha una autoridad nacional que categorizará y registrará los juegos en línea, comprobando si éstos cumplen con la normativa.

En cuanto a los denominados e-sports (deportes electrónicos), la India los reconocerá como deportes legítimos y apoyará la creación y el fomento de academias de entrenamiento y de eventos oficiales. EFE

