El Parlamento de Nicaragua aprobó en 2025 la reforma que da poder total a Ortega y Murillo

3 minutos

San José, 27 dic (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua cerró este sábado en Managua su período legislativo de 2025, año en el que se aprobaron 35 leyes, entre ellas una reforma profunda de la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el equilibrio de poderes y otorga un poder total al presidente del país, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien desde febrero pasado tiene el cargo de «copresidenta».

La reforma constitucional, aprobada en segunda y definitiva legislatura en enero pasado, amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordine» los demás «órganos» del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.

«Hemos consolidado nuestra Nicaragua revolucionaria, mediante las aprobaciones de leyes y decretos que se hicieron y realizaron en este 2025», dijo la primera secretaria del Parlamento, la diputada sandinista Loria Raquel Dixon, al leer el informe anual.

La legisladora destacó esa reforma constitucional en la segunda legislatura, entre las 35 leyes aprobadas, porque además «se incorporó elementos fundamentales de nuestra historia, reconociendo las gestas de nuestros héroes y heroínas».

Esa enmienda constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, crea las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria» que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.

La enmienda establece que Nicaragua es un Estado «revolucionario», libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la «democracia directa», que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.

También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.

Además que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.

Asimismo incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.

El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean «sometidos» a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.

En la lectura del informe, Dixon dijo que este año también aprobaron en primera legislatura otra reforma constitucional «donde queda claro que los nicaragüenses que adquieren otra nacionalidad perderán su condición de nacional».

Durante el período legislativo de 2025, también se aprobaron tres decretos que autorizaron el ingreso a Nicaragua de tropas, naves y aviones militares de Rusia, Cuba, Venezuela y Estados Unidos.EFE

mg/rao/rod