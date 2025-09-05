El Parlamento de Tailandia vota para elegir a un nuevo primer ministro

Bangkok, 5 sep (EFE).- La Cámara de Representantes de Tailandia vota este viernes para elegir a un nuevo primer ministro, con el conservador Anutin Charnvirakul, que es exministro de Interior y de Sanidad, como favorito para sustituir a Paetongtarn Shinawatra, destituida por el Tribunal Constitucional debido a críticas al Ejército.

La sesión parlamentaria comenzó pasadas las 9:00 local (2:00 GMT) y se espera que la formación Bhumjaithai, liderada por Anutin, presente una moción de votación para llenar la vacante dejada por Paetongtarn -hija del influyente exmandatario Thaksin Shinawatra-, hasta ahora cubierta de forma interina por Phumtham Wechayachai.

Además de Anutin, el gobernante Phue Thai propondrá a Chaikasem Nitisiri, ministro de Justicia en 2013, como aspirante a primer ministro, con la promesa de disolver la cámara baja y convocar elecciones apenas tome el poder.

Sin embargo, el líder de Bhumjaithai cuenta con el apoyo del reformista Partido del Pueblo (PP), el de mayor representación parlamentaria, cuyo predecesor, Move Forward (Avanzar), ganó las últimas elecciones, celebradas en 2023, pero no pudo gobernar.

Esta formación, que no puede presentar un candidato propio, ha ofrecido el apoyo a Anutin con el compromiso de que se convoquen nuevas elecciones dentro de cuatro meses y ha mantenerse en la oposición, según dijeron a EFE fuentes del partido.

Para convertirse en primer ministro, explica la cadena pública Thai PBS, cualquiera de los candidatos necesita reunir el apoyo de 247 diputados, en una cámara compuesta en este momento por 492 escaños.

Anutin Charnvirakul, el impulsor de que la marihuana se despenalizara en Tailandia, se presenta como favorito a esta votación, que se hizo posible después de que un órgano monárquico rechazase una propuesta del Gobierno para disolver el Parlamento.

Hasta este viernes, el Pheu Thai ha encabezado un Gobierno de coalición en el que el partido de Anutin era el segundo mayor socio hasta que en julio abandonó el Ejecutivo, tras conocerse críticas al Ejército por parte de Paetongtarn, finalmente destituida por ese motivo. EFE

