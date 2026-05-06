El Parlamento de Venezuela da el primer paso para reformar el sistema judicial

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El Parlamento de Venezuela dio este martes un primer paso para reformar la ley que rige el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de las reformas impulsadas por la presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

La máxima corte del país ha sido señalada de favorecer con sus decisiones al gobierno chavista. Oenegés y opositores han denunciado durante años al aparato de justicia como corrupto.

El TSJ respaldó la cuestionada reelección de Maduro en 2024 y, tras su derrocamiento en una operación militar estadounidense el 3 de enero, validó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

La reforma de la ley orgánica del TSJ fue aprobada «por mayoría calificada» en una primera discusión, dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina.

A esta aprobación le sigue una consulta nacional y nuevos debates en el Parlamento para discutir los artículos y aprobarla formalmente para su promulgación.

Aunque algunos diputados de oposición se mostraron en desacuerdo, la bancada opositora es minoría en este parlamento unicameral controlado por el chavismo.

Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, pidió en enero un «nuevo sistema de justicia». Impulsó además una amnistía para liberar a cientos de presos políticos y prometió el cierre de la temida prisión del Helicoide, en Caracas.

También instaló una comisión para estudiar la reforma judicial y atender los «vicios y desviaciones de poder que deben ser corregidos».

Pedro Infante, vicepresidente del Parlamento, indicó que la presidenta encargada «dio un paso al frente» al admitir los problemas en el sistema de justicia venezolano.

Los diputados «creo que asumimos con responsabilidad que hay que combatir fallas y también habrá que combatir mafias que hay en el sistema justicia y lo decimos sin ningún tipo de complejo y estamos dispuestos a eso», dijo Infante.

La reforma contempla ampliar de 20 a 32 el número de magistrados que integran las seis salas del TSJ.

«Nosotros creemos que eso va a favorecer la celeridad judicial en el máximo tribunal, va a prevenir el retardo en el caso de las decisiones», afirmó el diputado Jorge Rodríguez.

El TSJ incorporó la víspera a magistrados suplentes en reemplazo de ocho funcionarios jubilados, incluido Maikel Moreno, expresidente del organismo entre 2017 y 2021.

En paralelo, el Parlamento creó un comité que evalúa más de 90 postulados que optan por magistraturas en el TSJ.

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