El Parlamento Europeo mantiene paralizada la tramitación del acuerdo comercial UE-EE.UU.

2 minutos

Bruselas, 4 mar (EFE).- El Parlamento Europeo optó este miércoles por mantener paralizada la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos a falta de recibir más claridad sobre cómo va a cumplir Washington el pacto, tras la sentencia de la Corte Suprema que anuló la mayoría de los aranceles adoptados en abril de 2025 por la Administración de Donald Trump.

Los responsables de este acuerdo, que se reunieron este miércoles para constatar si durante la última semana se habían producido avances que les permitieran retomar el proceso, descartaron votarlo en el pleno de la próxima semana en Estrasburgo (Francia) como estaba previsto originalmente.

En su lugar, durante ese pleno aprovecharán para mantener un encuentro con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para recibir la última información actualizada sobre los contactos entre Bruselas y Washington y, tras ese encuentro, volverían a reunirse para valorar qué hacer.

Si las señales son positivas, el objetivo es que la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo dé el visto bueno al acuerdo en su reunión del 19 de marzo para que el pleno en su conjunto pueda votarlo en el pleno que se celebrará en Bruselas el 25 y 26 de marzo.

Esto permitiría cumplir con el calendario que la Comisión Europea ha pedido a los eurodiputados para que voten el acuerdo antes de que acabe marzo, ya que Bruselas dice que la Administración estadounidense le ha prometido que cumplirá su parte si la UE respeta la suya.

El acuerdo alcanzado por Bruselas y Washington el pasado agosto fijó un arancel máximo del 15 % para la mayoría de importaciones de la UE hacia Estados Unidos, mientras que los Veintisiete se comprometieron a rebajar a cero los aranceles a los bienes industriales de ese país, entre otras medidas.

Los compromisos europeos no se han puesto aún en marcha a la espera de que el Parlamento Europeo ultime su posición negociadora y puedan llegar a un acuerdo con los gobiernos de los Estados miembros.

El portavoz de Comercio del Partido Popular Europeo, el sueco Jörgen Warborn, aseguró que su formación «se ha esforzado al máximo para dar soluciones para abordar posibles nuevos aranceles» a la vez que la UE «respeta su parte del trato», pero lamentó que los grupos progresistas «favorezcan una narrativa anti Trump antes que una proeuropea» y pongan en riesgo una nueva guerra comercial. EFE

