El paro se mantuvo estable en la mayoría de países desarrollados en octubre

1 minuto

París, 11 dic (EFE).- El paro se mantuvo estable en octubre en la mayoría de los países más desarrollados incluidos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con España liderando la tasa de desempleo, situada en el 10,5 %.

En 21 de los 32 países miembros, la tasa de paro se mantuvo estable -incluyendo España y México, que, junto a Corea del Sur, Japón e Israel se sitúan por debajo del 3 %-, en siete ha subido -como en Colombia y Costa Rica- y en cuatro han bajado: Australia, Canadá, Italia y Noruega, señaló la OCDE en un comunicado.

La OCDE no dio datos globales de los países ni desglosados del G7 ante la ausencia de registros para octubre de importantes países como Estados Unidos, Reino Unido o Suiza, pero sí señaló que en la Unión Europea y en la zona euro la tasa se mantuvo estable al 6 % y el 6,4 %, respectivamente.

Eso supone que se mantienen dos décimas por encima de su nivel más bajo, registrado en octubre y noviembre de 2024.

Finlandia firmó la subida más significativa, sobre todo por el incremento del paro entre mujeres y jóvenes, seguido de Austria y Eslovenia.

Fuera de Europa, el paro se mantuvo estable en la mitad de los países de la OCDE, entre los que Colombia firmó la mayor subida, cuatro décimas hasta el 9 %, atribuida sobre todo a mujeres de más de 25 años.

En la mitad de los países para los que existen datos, el paro entre las mujeres fue similar al de los hombres, pero el de estos fue superior en 19 de ellos. EFE

lmpg/cat/rf