El Partido Comunista Chino desea éxitos al partido gobernante norcoreano en su Congreso

Pekín, 20 feb (EFE).- El Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) felicitó al Partido de los Trabajadores de Corea por la celebración de su noveno Congreso, que fue inaugurado el jueves en Pionyang, y expresó su deseo de que el país logre «nuevos y mayores éxitos en la construcción socialista».

El mensaje, enviado este jueves, señala que el Partido de los Trabajadores es el «firme núcleo dirigente» de la «revolución y la construcción» en Corea del Norte, y destaca que ha «unido y guiado» al pueblo norcoreano en el «avance de la causa socialista», informó este viernes la agencia oficial Xinhua.

El partido gobernante chino consideró que el noveno Congreso constituye «un acontecimiento de gran importancia» en la vida política norcoreana, ya que trazará planes estratégicos para el desarrollo económico en el próximo periodo.

Según el texto, en los últimos años, bajo el liderazgo de Kim Jong-un, el partido norcoreano ha aplicado la denominada «línea de construcción del partido en la nueva era», ha «mantenido el rumbo socialista» y ha impulsado el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida, logrando «una serie de resultados alentadores», algo que la parte china afirma celebrar «de todo corazón».

El comunicado recuerda que China y Corea del Norte son Estados socialistas dirigidos por partidos comunistas y sostiene que las relaciones bilaterales han entrado en «una nueva etapa histórica».

El noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, máximo órgano de decisión del régimen, congregó en su inauguración a casi 5.000 participantes y 2.000 observadores según la agencia norcoreana KCNA, y podría prolongarse aproximadamente una semana de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Unificación surcoreano.

La atención se centra en la postura que adoptará el órgano dirigente ante Seúl y Washington en medio de su fortalecimiento de lazos militares con Rusia.

Aunque en los últimos años ambas partes han destacado la mejora de sus vínculos, el presidente chino, Xi Jinping, no asistió al desfile militar clave del 80º aniversario de la Fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, celebrado el pasado octubre.

El hecho de que Xi no asistiese a aquel desfile norcoreano, cuando Kim sí se había desplazado a Pekín el pasado septiembre para participar en el desfile militar chino conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, podría evidenciar los límites aún presentes en sus relaciones bilaterales.

China es todavía el principal socio estratégico y comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un escenario marcado por las sanciones internacionales a Pionyang y por la creciente cooperación militar de este país con Rusia. EFE

