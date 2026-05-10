El partido nacionalista australiano One Nation logra su primer escaño en la cámara baja

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Sídney (Australia), 10 may (EFE).- El partido nacionalista One Nation ha logrado su primer escaño en la Cámara de Representantes del Parlamento de Australia, tras la victoria de su candidato en los comicios parciales celebrados el sábado en la circunscripción rural de Farrer (sureste), según resultados preliminares difundidos por la cadena pública ABC.

Con cerca del 85 % del escrutinio este domingo, David Farley, de 69 años, se sitúa en cabeza con algo menos del 40 % de los votos y obtiene así el primer escaño en la cámara baja federal para One Nation, una formación minoritaria que defiende restricciones migratorias y se opone al multiculturalismo y a políticas climáticas ambiciosas, con un discurso de corte soberanista y crítico con las élites.

El escaño que previsiblemente ocupará Farley, quien ha obtenido unos 11.000 votos más que la candidata en segundo lugar, la independiente Michelle Milthorpe, estaba vacante desde la renuncia en febrero de Sussan Ley, tras ser apartada del liderazgo del Partido Liberal -principal fuerza opositora en Australia- en un contexto de divisiones internas y malos resultados en encuestas.

Ley había representado a Farrer desde 2001, pero le toma el relevo Farley, ex director ejecutivo de la Australian Agricultural Company -la empresa agropecuaria más antigua del país y uno de los principales productores de carne de vacuno de Australia-, con una carrera profesional en Estados Unidos, África y la antigua Unión Soviética, según ABC.

Su victoria se produce en el segundo distrito electoral más grande de Nueva Gales del Sur -estado en el que se encuentra Sídney-, un escaño conservador seguro históricamente, representado desde su creación en 1949 por los partidos Liberal y Nacional, incluyendo al ex vice primer ministro Tim Fischer.

La elección parcial en Farrer se consideraba la primera prueba electoral del nuevo líder liberal, Angus Taylor -sucesor de Ley-, y un termómetro del apoyo a One Nation en la región.

La formación nacionalista fue fundada en 1997 por la senadora por Queensland (noreste) Pauline Hanson, quien tras la victoria de One Nation en Farrer tildó de «arrogantes» a quienes sostienen que su partido nunca podrá convertirse en una fuerza política dominante, en declaraciones recogidas por ABC. EFE

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