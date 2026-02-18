El periodista José Rubén Zamora pide cancelar la fundación que lidera su persecución

Ciudad de Guatemala, 18 feb (EFE).- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín solicitó este miércoles la cancelación de la personería jurídica de la Fundación contra el Terrorismo, tras denunciar que dicha entidad ha instrumentalizado el sistema judicial, en complicidad con la Fiscalía para criminalizar a voces críticas y defensores de derechos humanos.

Zamora Marroquín, fundador del extinto diario ‘elPeriódico’, acudió al Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación (Interior) amparado en la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para presentar un requerimiento formal contra la organización conocida localmente como «Fundaterror».

Según Zamora, en declaraciones a medios de comunicación tras presentar el recurso, la fundación ha desviado sus fines estatutarios – originalmente de asistencia humanitaria- para ejecutar una «muerte civil» contra opositores.

«Es impresionante ver lo de ellos, son para proyección social, de asistencia humanitaria y francamente se han dedicado a criminalizar personas que piensan diferente y asesinar su reputación, a presentar información reservada y confidencial. Sin embargo, el Ministerio Público lo ha ignorado de manera cómplice», declaró Zamora.

El periodista, quien recientemente salió de la prisión militar Mariscal Zavala tras 1.295 días de detención preventiva, alertó sobre el impacto humano de este asedio judicial. Zamora Marroquín abandonó la cárcel el pasado viernes pasado por orden de un juez penal que le otorgó arresto domiciliario.

Con esa decisión, el periodista aguardará desde su residencia el desarrollo de los procesos pendientes en su contra por acusaciones de lavado de dinero, obstrucción a la justicia y presunta alteración de documentos migratorios, señalamientos que su defensa ha tildado de «espurios».

«Hay gente en el exilio que uno no piensa, pero un exiliado antes de irse estudió, quizás, seis años de leyes y una maestría. Todo su conocimiento se perdió y están alejados de su familia. Es como estar preso», afirmó el periodista.

La solicitud surge en un clima de incertidumbre legal, ya que la Fiscalía impugnó su arresto domiciliario para obligarlo a retornar a prisión.

La Fundación Contra el Terrorismo ha sido querellante junto al Ministerio Público en los casos contra Zamora Marroquín. De igual manera, sus líderes se encuentran sancionados por Estados Unidos al igual que la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta.

Pese a sufrir un deterioro físico, según ha indicado, tras más de tres años de encierro, Zamora aseguró: «yo voy a sobrevivir y regresar igual que ustedes a luchar por Guatemala».

El comunicador espera que en un mes se concrete la cancelación de la entidad, tras argumentar que «la personería jurídica de una organización no puede utilizarse como herramienta de intimidación ni de persecución».EFE

