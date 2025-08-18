The Swiss voice in the world since 1935

El periodista que afeó a Zelenski su vestimenta bromea sobre su cambio en la Casa Blanca

Washington, 18 ago (EFE).- El periodista conservador Brian Glenn, que en febrero afeó al presidente Volodimir Zelenski no vestir un traje en el Despacho Oval, intercambió bromas con el ucraniano por acudir en esta segunda ocasión con chaqueta y camisa negra, durante su encuentro bilateral junto a Donald Trump.

«Presidente, se ve fantástico con ese traje», dijo Glenn, recordando que el pasado 28 de febrero, en su última reunión bilateral en Washington, ambos protagonizaron un tenso intercambio que acabó por descarrilar la reunión frente a las cámaras y llevó a suspender toda la agenda posterior.

Zelenski le contestó: «Veo que llevas el mismo traje que la última vez que nos vimos».

En aquella ocasión Trump y su equipo criticaron fuertemente al mandatario ucraniano, le interrumpieron y acusaron a Ucrania de ser responsable en gran medida de la guerra con Rusia.

Este lunes, el encuentro se desarrollo de manera afable y sin las tensiones de la anterior ocasión.

El ucraniano abandonó su típica vestimenta negra o verde de corte militar y vistió una camisa y chaqueta negras, un cambio con respecto a su tradicional indumentaria, aunque sin ajustarse al habitual traje, camisa clara y corbata que suelen llevar los líderes que visitan a Trump.

Zelenski fue recibido en el Ala Oeste de la Casa Blanca por Trump, mientras que el resto de líderes europeos, que llegaron antes, hicieron su entrada por el Pórtico Sur, recibidos por la responsable de protocolo.

Esos otros participantes son el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump tenía previsto transmitir a Zelenski las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas una posible cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, así como garantías de seguridad a Kiev fuera del paraguas de la OTAN. EFE

