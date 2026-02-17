El peruano Jaime Bayly: «Trump está viviendo una luna de miel con la dictadura venezolana»

3 minutos

Madrid, 17 feb (EFE).- El escritor peruano Jaime Bayly (Lima, 1965) aseguró este martes en Madrid que el presidente estadounidense, Donald Trump, «se entiende mejor con los dictadores que con los demócratas» y que su gobierno está viviendo «una luna de miel con la dictadura venezolana».

«Delcy Rodríguez, no nos engañemos, es una dictadora, es la continuidad de la dictadura de Maduro», sentenció en la presentación de su novela ‘Los golpistas’ (Galaxia Gutenberg), en la que recrea, en clave tragicómica y en ocasiones esperpéntica, los tres turbulentos días de abril de 2002 en que Hugo Chávez perdió el poder en Venezuela y el papel jugado por el cubano Fidel Castro.

Bayly lamentó que aquel golpe de «aficionados» se torciera y privara a Venezuela de «una salida a la libertad» mediante una convocatoria electoral tras desalojar a Chávez del poder.

«Venezuela podría haber elegido un gobierno libre, limpio y legítimo, que es lo que seguimos esperando con impaciencia a pesar de Trump, que solo parece interesado en liberar el petróleo de Venezuela, pero no a los venezolanos», subrayó.

El escritor agregó que cada día que pasa «Trump está más encantado con Delcy», y que no le sorprendería «que diera instrucciones de que, mientras cooperen, entreguen el petróleo y sean dóciles y obedientes».

Tras ello, advirtió de que, si les dejan en el poder, «sería una tragedia».

Bayly insistió en que «no alcanza con soltar a algunos presos ni con liberarlos a todos», y reclamó «elecciones libres», tras expresar su apoyo al líder opositor Edmundo González, a quien describió como «el presidente que los venezolanos eligieron».

El escritor peruano, que tiene la ciudadanía estadounidense y reside en Miami desde hace tres décadas, se ha declarado «orgulloso» de no haber votado nunca a Trump, un presidente «servil con los poderosos y cruel con los débiles», y condenó «los abusos miserables» perpetrados por su policía migratoria.

En 2023, Bayly tuvo una gran acogida con ‘Los genios’, una novela que conquistó a más de 40.000 lectores, traducida a siete idiomas y que será adaptada al cine, donde relató la ruptura de la amistad, con el famoso puñetazo de por medio, entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

Si aquella novela partió de la pregunta de qué pudo haber sucedido para llegar a ese extremo, algo que ninguno de los dos escritores quiso aclarar, en esta ocasión la cuestión inicial fue por qué fracasó el golpe contra Chávez de 2002.

El método que utilizó Bayly en ‘Los Genios’ fue similar al de su última novela: documentarse, hacer muchas entrevistas, incluidos opositores, espías y militares venezolanos retirados, y a partir de ahí, novelar, respetando los hechos históricos.

«La ficción permite no alterar los hechos históricos, pero sí, al recrearlos, quizá enriquecerlos, por ejemplo con humor, con ciertos diálogos que pueden rozar el esperpento», puntualizó.

Bayly afirmó que «Chávez era un golpista serial», y aunque ‘Los golpistas’ está salpicada de humor, el escritor negó que sea una novela humorística: «Los golpes de Estado no son cómicos», insistió, «uno se puede reír de su incompetencia manifiesta, pero el final es trágico». EFE

