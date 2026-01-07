El petróleo amplía sus pérdidas tras el anuncio de Trump del envío de crudo venezolano a EEUU

El petróleo amplió sus pérdidas este miércoles en las primeras operaciones asiáticas después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará millones de barriles a Estados Unidos y que él controlará los ingresos generados por su venta.

El crudo ha experimentado fuertes oscilaciones desde que las fuerzas estadounidenses lanzaron el sábado una operación militar en Caracas para capturar al depuesto presidente Nicolás Maduro y de que Trump anunciara que controlará Venezuela y exigiera «acceso total» a sus reservas de petróleo, las más grandes del mundo.

«Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos», publicó el magnate republicano el martes en redes sociales.

«Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí (…), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos», dijo.

Ya con pérdidas de un 2% el día anterior, el crudo siguió esa senda el miércoles en los mercados de Asia y cedió alrededor de 1%.

Analistas afirman que los envíos anunciados por Trump reducen el riesgo de que Caracas tuviera que recortar la producción debido a su limitada capacidad de almacenamiento, lo que a su vez alivia las preocupaciones sobre el suministro, aunque añadieron que las perspectivas para esta materia prima apuntan a precios más bajos.

Esto se produce en un momento en que el mercado del crudo sigue bien abastecido después de que la OPEP+ acordara aumentar la producción.

Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, pero expertos señalaron que un rápido aumento de la producción se verá obstaculizado por aspectos como su infraestructura obsoleta, los bajos precios y la incertidumbre política.

En este contexto, los mercados bursátiles asiáticos fluctuaron tras un fuerte comienzo de año en el que Seúl, siguiendo los pasos de Londres y Nueva York, que alcanzó récords por los avances de la inteligencia artificial.

El índice Kospi surcoreano continuó su subida, mientras que Sídney, Singapur, Shanghái, Wellington y Yakarta también registraron alzas.

Sin embargo, Hong Kong cayó junto con Taipéi y Manila, mientras que Tokio se desplomó después de que China reforzara sus controles a las exportaciones de productos enviados a Japón con posibles usos militares.

