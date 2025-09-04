The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo de Texas baja un 0,77 %, hasta 63,48 dólares el barril

Nueva York, 4 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una bajada del 0,77 %, hasta 63,48 dólares el barril, tras un aumento mayor de lo esperado en las reservas comerciales de crudo estadounidense la semana pasada.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre restaron 0,49 dólares con respecto a la sesión del miércoles.

La Administración de Información Energética divulgó hoy que las reservas comerciales de oro negro en EE. UU. incrementaron la semana pasada en 2,4 millones de barriles, hasta 420,7 millones, una cifra mayor de la prevista por los analistas.

Por otra parte, los inversores están pendientes de la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) el próximo 7 de septiembre.

Según los medios especializados, el mercado de crudo prevé que la alianza vuelva a aumentar su producción, después de que el pasado agosto decidiera incrementar su oferta en 547.000 barriles diarios (bd).

En el plano económico, la publicación del informe de empleo del sector privado de la firma APD, que reveló que en agosto se crearon menos puestos de trabajo de lo esperado, da esperanzas a los operadores de que la Reserva Federal (Fed) lleve a cabo un recorte de los tipos de interés, lo que abarataría la compra de crudo.

El banco central estadounidense se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre. EFE

