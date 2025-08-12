El petróleo de Texas baja un 1,24 %, hasta 63,17 dólares el barril

2 minutos

Nueva York, 12 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una bajada del 1,24 %, hasta 63,17 dólares el barril, tras la extensión de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre restaron 0,79 dólares respecto al término de la sesión anterior.

Según los analistas, el crudo de referencia estadounidense bajó tras la prórroga de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China hasta el 10 de noviembre, lo que ha mejorado las perspectivas de un acuerdo que evite fricciones y, a la larga, un impacto negativo en la demanda de crudo.

Aparte de eso, la OPEP revisó este martes ligeramente al alza su pronóstico sobre la demanda mundial de crudo en 2026, reforzando la visión optimista con la que ha defendido los aumentos de la producción que está implementando desde abril para revertir unos recortes voluntarios que adoptó en 2023.

Los inversores están pendientes de las cifras semanales de las reservas de crudo comerciales de EE.UU. que publica mañana el Gobierno, y que sirven como indicador de la salud de la demanda en el país.

La atención también se situó en el incremento de la inflación subyacente en EE.UU. en julio al mayor ritmo de los últimos seis meses, sobre todo por el aumento de los costes a los bienes importados fruto de la política arancelaria de EE.UU.

En el plano geopolítico, el mercado espera la ‘cumbre’ entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, del próximo viernes en Alaska, para discutir el posible fin a la guerra en Ucrania. EFE

