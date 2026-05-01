El petróleo de Texas baja un 3 % tras la nueva propuesta de negociaciones de paz de Irán

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Nueva York, 1 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este viernes un 3 %, hasta 101,94 dólares el barril, tras darse a conocer que Irán ha enviado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán, según la agencia oficial IRNA.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., restaron 3,13 dólares con respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el precio del crudo ha subido un 7,6 % por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

El medio iraní IRNA informó hoy de que Irán «entregó el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, intermediario en las negociaciones con Estados Unidos, en la tarde del jueves 30 de abril”.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió hoy en declaraciones a la prensa en que no está «satisfecho» con la última oferta de Teherán, y defendió el efecto que está teniendo el bloqueo estadounidense de buques con origen y destino en puertos iraníes en torno al estrecho de Ormuz.

Teherán ha tratado en las últimas semanas de negociar sobre las exigencias de Washington para con el programa nuclear iraní, pues EE.UU. insiste en que este debe quedar totalmente congelado durante al menos dos décadas, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio.

Pese a la ausencia de acuerdo, el pasado 21 de abril Trump anunció un alto el fuego unilateral de duración indeterminada, aunque aseguró que Washington seguirá impidiendo el paso de buques iraníes por Ormuz en un intento de estrangular económicamente a Teherán.

Ahora, el líder republicano tiene un plazo de 60 días en relación con la acción militar en la guerra con Irán, según marca la Ley de Poderes de Guerra.

Dicha ley indica que un mandatario debe retirar las tropas en un plazo de 60 días tras notificar al Congreso su despliegue a menos que los legisladores autoricen la acción militar, algo que el Congreso no lo ha hecho. EFE

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