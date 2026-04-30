El petróleo de Texas rompe su racha alcista y baja un 1,69 %, hasta los 105 dólares

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Nueva York, 30 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este jueves con una bajada del 1,69 %, hasta los 105,07 dólares por barril, rompiendo así con la tendencia alcista de la víspera.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, para entrega en junio restaron 1,81 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Ayer el crudo aumentó casi un 7 % por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz pese al alto al fuego acordado por Estados Unidos e Irán.

El medio Axios informó el miércoles que el presidente de EE.UU., Donald Trump recibirá un informe sobre nuevos planes militares respecto a Irán, destinadas a desbloquear las conversaciones de paz.

Según el medio, Trump había rechazado previamente la propuesta de Teherán de desbloquear el estrecho de Ormuz, lo que indica que el boicot naval se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo nuclear más amplio. EFE

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