El petróleo de Texas sube un 4,19 % hasta 102 dólares ante falta de acuerdo de EEUU e Irán

1 minuto

Nueva York, 12 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 4,19 %, hasta 102,18 dólares el barril, impulsado por la falta de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, tras disiparse el optimismo que la semana pasada impulsó el precio del crudo a la baja.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,11 dólares respecto al cierre anterior, cuando ya se anotó una subida por el rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a la última propuesta de Teherán. EFE

ecs/jco/psh