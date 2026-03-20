El PIB de Argentina creció el 4,4 % en 2025 y avanzó apenas 0,6 % en el cuarto trimestre

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Buenos Aires, 20 mar (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Argentina acumuló el año pasado una recuperación del 4,4 %, desde una caída del 1,3 % en 2024, pero registró en el cuarto trimestre de 2025 un alza de apenas el 0,6 % con respecto al tercer trimestre, informaron este viernes fuentes oficiales.

De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre octubre y diciembre pasado el PIB creció un 2,1 % en relación al último trimestre de 2024.

La de 2025 es la mayor tasa de crecimiento lograda por la economía argentina desde 2022 (5 %) y supone una recuperación tras las caídas del 1,6 % en 2023 y del 1,3 % en 2024.

Durante la primera mitad de 2025, el PIB experimentó una fuerte recuperación: creció 5,8 % interanual en el primer trimestre y 6,4 % en el segundo.

Sin embargo, en la segunda mitad del año perdió vigor (3,3 % interanual en el tercer trimestre y 2,1 % en el cuarto) por las tensiones cambiarias, la incertidumbre política previa a las elecciones legislativas de octubre -en las que se impuso el oficialismo-, el encarecimiento del crédito y una demanda deprimida por la pérdida del poder de compra de los hogares.

De los 16 sectores que conforman el PIB, en 12 de ellos se observó un crecimiento de actividad en 2025.

Entre los sectores de peso, destacaron las alzas en la actividad financiera (24,7 %), la minería (8 %), la agricultura (6,2 %) y la construcción (4,3 %).

El sector que más cayó el año pasado fue del de la pesca (-15,2 %), mientras que una actividad clave para la economía como la industrial muestra signos de estancamiento, con un alza marginal del 0,8 % en 2025.

Cuarto trimestre con menos vigor

De acuerdo al informe oficial, en el acumulado de 2025 se registraron mejoras en varios componentes del PIB.

El año pasado la oferta global se expandió un 8,8 debido al crecimiento del 4,4 del PIB y un salto del 27 % en las importaciones de bienes y servicios.

La demanda global avanzó 8,9 %, con un crecimiento del 16,4 % en la formación bruta de capital fijo y una subida del 7,6 % en las exportaciones, mientras que el consumo privado se incrementó 7,9 % y el consumo público apenas creció 0,2 %.

Pese al buen desempeño anual, el informe oficial revela un desempeño magro en el último trimestre de 2025 con respecto al tercer trimestre del año pasado (0,6 %) y una variación interanual del 2,1 %, lo que evidencia la pérdida de vigor en la actividad.

Así, en el cuarto trimestre de 2025 las importaciones de bienes y servicios crecieron 1,2 % con respecto al tercer trimestre, las exportaciones crecieron 5 %, la formación bruta de capital fijo cayó 2,8 %, el consumo privado avanzó 1,7 % y el público retrocedió el 1 %.

Menor crecimiento en 2026

De acuerdo con los economistas privados a los que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 3,4 %.

En el inicio de 2026, el Gobierno de Javier Milei mantiene el sesgo contractivo en su política monetaria, lo que impacta no solo en el nivel de actividad sino también en la volatilidad de las tasas de interés, con costos para la recuperación del crédito.

Según apuntó el banco CMF en un informe, «de cara al 2026, la mejora en los términos de intercambio y las buenas perspectivas del sector exportador deberían continuar traccionando, posiblemente acompañadas por algo de inversión extranjera en estos segmentos».

«Para alcanzar un escenario de crecimiento más optimista, estimamos que el equipo económico deberá, en algún momento del futuro cercano, dar mayor prioridad a la actividad y moderar una política monetaria que continúa siendo marcadamente contractiva», señaló CMF. EFE

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