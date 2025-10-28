El PNUD envía un donativo con recursos básicos a Cuba ante el próximo impacto de Melissa

La Habana, 27 oct (EFE).- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó este lunes que ha enviado a Cuba un donativo de recursos básicos destinados a apoyar la respuesta temprana y recuperación ante el inminente impacto del poderoso huracán Melissa en las provincias orientales de la isla.

El donativo incluye 4.000 lonas para la cobertura temporal de cubiertas, siete generadores eléctricos, seis motosierras, 259 kits de herramientas especializadas y básicas para la reparación de techos y más 2.000 colchones unipersonales, detalló un post de la organización publicado en las redes sociales.

El PNUD explicó que esta iniciativa forma parte de su estrategia de preparación y respuesta rápida ante desastres naturales, que se complementa con un análisis de los recursos existentes en el territorio y la movilización de otros nuevos.

«El objetivo es respaldar los esfuerzos nacionales de recuperación temprana y reducir el sufrimiento de las familias afectadas», indicó el PNUD en su comunicado.

Además explicó que estas acciones cuentan con el apoyo del Fondo Central de Emergencia de Naciones Unidas (CERF) y son parte del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, que coordina esfuerzos junto a las autoridades nacionales y la Defensa Civil para enfrentar el embate del fenómeno meteorológico.

Naciones Unidas también informó este lunes sobre la activación de su mecanismo de Acción Anticipatoria de cara al inminente golpe del huracán Melissa en Cuba, con el que prevé repartir más de 100 toneladas de arroz y material de emergencia.

Cuba espera en la madrugada del próximo miércoles el impacto directo del huracán Melissa -actualmente de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson- en sus provincias orientales donde azotará con fuertes vientos, precipitaciones y marejadas ciclónicas que provocarán inundaciones, según ha informado el Instituto de Meteorología (Insmet) de la isla.

De cara a esa peligrosa contingencia meteorológica, las autoridades cubanas han ordenado la evacuación y protección de casi 650.000 personas en las zonas que serán afectadas y han adoptado una serie de medidas preventivas para minimizar riesgos y daños. EFE

rmo/jpm/sbb