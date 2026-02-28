El poder militar estadounidense desplegado en Oriente Medio

La enorme presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio, que incluye buques de guerra, aviones de combate y aeronaves de reabastecimiento, sienta las bases para la gran campaña contra Irán.

A continuación, AFP examina los principales recursos militares estadounidenses desplegados en la región, después de que Washington lanzara ataques que, según el presidente Donald Trump, están dirigidos contra las fuerzas navales y de misiles iraníes.

– Buques –

Actualmente, Washington tiene más de una docena de buques de guerra en Oriente Medio, incluido un portaaviones —el USS Abraham Lincoln— que opera en el mar Arábigo, además de nueve destructores y tres buques de combate litoral.

El USS Gerald R. Ford —el portaviones más grande del mundo— está desplegado en el mar Mediterráneo junto con varios destructores más.

El portaviones cargó alimentos, combustible y municiones en la base de Souda Bay, en la isla de Creta, a principios de esta semana, y luego salió del puerto el jueves.

Imágenes satelitales lo mostraron varios cientos de millas al oeste del puerto israelí de Haifa al día siguiente.

Ambos portaviones cuentan con tripulaciones de miles de marineros y alas aéreas compuestas por decenas de aviones de combate.

Es poco común que dos de estos enormes buques de guerra estén en Oriente Medio al mismo tiempo.

– Aeronaves –

Además de los aviones embarcados en los portaviones, Estados Unidos envió decenas de otras aeronaves de combate a Oriente Medio, según fuentes de inteligencia en X, el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24 y reportes de prensa.

Entre ellas se incluyen los cazas furtivos F-22 Raptor y F-35 Lightning II, los aviones de combate F-15 Eagle y F-16 Fighting Falcon, así como los aviones cisterna KC-135 Stratotanker necesarios para sostener sus operaciones.

– Defensas aéreas –

Según informes, Estados Unidos también reforzó sus sistemas terrestres de defensa aérea en Oriente Medio, mientras que los numerosos destructores equipados con misiles guiados desplegados en la región proporcionan capacidades de defensa aérea en el mar.

– Fuerzas estadounidenses en bases –

Aunque no se espera que las fuerzas terrestres participen en acciones ofensivas contra Irán, Estados Unidos tiene decenas de miles de militares desplegados en bases en Oriente Medio que podrían ser vulnerables a un contraataque.

Teherán lanzó misiles contra una base estadounidense en Catar después de que Washington atacara tres instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, pero fueron derribados por las defensas aéreas.

