El príncipe de Abu Dabi visitará Ecuador en marzo para firmar el acuerdo de comercio

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 20 feb (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes la visita del príncipe heredero de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien llegará «en diez días», cuando se espera que ambos países firmen el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, en inglés), cuyas negociaciones se cerraron hace unas semanas.

«En diez días tenemos la primera visita de Estado de un miembro de la realeza de Emiratos Árabes, el príncipe Khaled de Abu Dabi. Hoy en día Emiratos Árabes Unidos y Catar son los dos países más líquidos del mundo», dijo Noboa en una entrevista con Radio City.

«Están queriendo hacer inversiones financieras, apoyar en financiamiento de construcción, con becas», resaltó el presidente, que dijo que ahora estos países ven a Ecuador «como una opción», cuando antes «para ellos solo existía Brasil y Colombia».

Cuando entre en vigor el acuerdo, el 98 % de los productos ecuatorianos negociados accederá al mercado emiratí con acceso preferencial, y el 75 % de estos productos ingresará de manera inmediata con arancel cero, de acuerdo a información del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano.

Serán más de 4.000 productos ecuatorianos, tanto agrícolas como industriales, los que quedarán cubiertos por el CEPA, y también habrá un proceso de desgravación de hasta 10 años para el resto de exportaciones.

Con este acuerdo, el Gobierno estima que las exportaciones ecuatorianas hacia este destino podrían alcanzar hasta 1.000 millones anuales al año 2030.

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó en otra entrevista que la visita del príncipe heredero de Abu Dabi será para la firma del acuerdo de comercio, cuyas negociaciones fueron cerradas en el último viaje de Noboa a Emiratos Árabes, que realizó a inicios de febrero para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos.

El mandatario ha sido criticado en Ecuador por la cantidad de viajes internacionales que ha realizado desde que perdió el referéndum donde proponía instaurar una Asamblea Constituyente, el pasado noviembre.

Sin embargo, este viernes dijo que «ir a vender, en un buen sentido, el país, y dar una buena impresión al mercado internacional, genera confianza en el Ecuador».

«Ecuador solo va a crecer con inversión extranjera, solo va a crecer cuando el resto del mundo quiera visitar, quiera invertir en la industria ecuatoriana, quiera emplear a ecuatorianos en el agro y eso solo se logra saliendo a buscar», defendió.

Y agregó que los acuerdos que se están alcanzando con otros países se dan porque «existe una relación de confianza con el presidente». EFE

cbs/nvm