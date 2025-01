El príncipe Enrique logra indemnización y disculpas del dueño del tabloide The Sun

El príncipe Enrique, que llevaba a juicio esta semana al grupo de medios de Rupert Murdoch, propietario del The Sun, por prácticas ilegales para acceder a su privacidad, llegó a un acuerdo económico con el editor, anunciaron el miércoles ambas partes.

El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas a Enrique «por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información personal por parte de periodistas e investigadores privados» instruidos por el grupo, dijo David Sherborne, letrado del príncipe, frente al Tribunal Superior de Londres.

Sherborne, que añadió que su cliente recibirá «una compensación sustancial», leía parte de un comunicado en el cual el grupo editorial presentaba sus disculpas por la «grave intrusión» de NGN entre 1996 y 2011 en la vida privada de Enrique.

En el comunicado, el grupo se disculpó con el príncipe por «el impacto que la amplia cobertura y la grave intrusión en su vida privada, así como en la de Diana, princesa de Gales, su difunta madre, ha tenido en él, especialmente durante sus años de juventud».

El príncipe considera culpables a los medios de la muerte de su madre en un accidente automovilístico en 1997 en París, cuando era perseguida por paparazzis.

El abogado del príncipe se congratuló de una «victoria monumental», añadiendo que NGN «debe rendir cuentas por sus acciones ilegales y su flagrante desprecio de la ley».

El acuerdo de última hora permite al príncipe Enrique y a NGN, propietario de The Sun y del desaparecido News of the World, evitar un juicio que originalmente estaba programado para comenzar el martes y durar varias semanas.

– Mudanza a California –

Enrique, de 40 años, hijo menor del rey Carlos III, que vive desde 2020 con su familia en California, en Estados Unidos, dijo en su día que una de las razones de la mudanza era huir del acoso mediático.

Un antiguo dirigente laborista, Tom Watson, ahora miembro de la Cámara de los Lores, acompañaba al príncipe en este juicio contra NGN.

Watson, que también aceptó una compensación económica, elogió este miércoles el «coraje» del príncipe por perseguir a «los grandes felinos de la jungla de los tabloides».

El príncipe y Watson eran los últimos demandantes contra NGN, después de que otros cientos de denunciantes llegaran a acuerdos económicos con el grupo.

NGN también se disculpó con Watson «por la intrusión injustificada llevada a cabo en su vida privada», entre 2009 y 2011 por News of the World.

El príncipe y el antiguo dirigente laborista habían acusado también a los ejecutivos de NGN de encubrir deliberadamente las prácticas ilegales al borrar correos electrónicos.

Sherborne señaló que Enrique y Watson «se unen a otros para pedir a la policía y al Parlamento que investiguen», diciendo que ha habido «perjurio y encubrimientos en el camino».

En una declaración adicional de NGN, este miércoles, la editorial negó «rotundamente» las afirmaciones de encubrimiento.

«Se habrían presentado numerosas pruebas en el juicio para refutar estas acusaciones», dijo NGN en este comunicado posterior.

La prensa británica se vio sacudida a finales de la década de 2000 por la revelación de varios escándalos de escuchas telefónicas ilegales.

El grupo de Murdoch se había disculpado por las prácticas ilegales en el News of the World, que cerró apresuradamente en 2011, pero rechazó en ese momento la existencia de acciones similares en el Sun.

– Más de 1.000 demandantes –

Desde entonces, unos 1.300 demandantes han llegado a acuerdos extrajudiciales con este grupo.

Según los medios británicos, NGN ha pagado unos 1.000 millones de libras (1.200 millones de dólares), evitando cualquier juicio.

El hermano mayor de Enrique y heredero al trono, Guillermo, se encuentra también entre los que optaron por estos acuerdos, igual que el actor Hugh Grant.

Enrique ya había logrado una gran victoria contra la prensa sensacionalista en 2023 al obtener la condena de Mirror Group Newspapers (MGN), editor del Daily Mirror, por artículos resultantes de un hackeo telefónico.

La secretaria de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Lisa Nandy, dijo este miércoles a BBC Radio que el gobierno «trabajará» en reformas propuestas para las regulaciones de prensa.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Londres señaló que no hay investigaciones en curso sobre los nuevos hechos admitidos por la editorial, añadiendo que «responderá» a cualquier demanda en ese sentido.

