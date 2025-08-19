El príncipe Haakon de Noruega califica de «difícil» la situación del hijo de Mette-Marit

Copenhague, 19 ago (EFE).- El príncipe heredero Haakon de Noruega calificó este martes de y «difícil» la situación de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, acusado formalmente de cuatro casos de violación y varios de maltrato en relaciones.

«Todas las personas involucradas en este caso piensan probablemente que es desafiante y difícil», declaró Haakon durante una visita a Trondheim (oeste).

Høiby, de 28 años y fruto de una relación anterior de Mette-Marit a su matrimonio con Haakon, había sido imputado a finales de junio de una veintena de delitos, una lista que ayer aumentó a 32.

La relación incluye también varios actos violentos contra otra exnovia, daños, alteración del orden público y filmación de los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento, explicó ayer en una comparecencia el fiscal Sturla Henriksbø.

Henriksbø calificó de «graves» las acusaciones y recordó que la pena máxima es de hasta diez años de cárcel.

«Ahora se ha aclarado cuál es la acusación y esto debe seguir en los tribunales, que decidirán cómo termina», afirmó Haakon, quien añadió que la familia real continúa «solucionando las tareas que tenemos de la mejor forma posible».

La Fiscalía espera que el juicio contra Høiby comience en enero de 2026.

Más de una decena de personas figuran como agraviadas en el caso, entre ellas varias exparejas del joven de 28 años, informó la Policía a finales de junio cuando se dio por finalizada la investigación.

Høiby sólo reconoce delitos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero no las violaciones.

El hijo de Mette-Marit ha sido detenido tres veces hasta ahora desde que en agosto del año pasado fue retenido unas horas tras un incidente en el apartamento de una exnovia.

Su vivienda en Skaugum, en la misma propiedad en la que residen los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, fue registrada por agentes policiales.

Høiby admitió pocos días después de su primera detención parte de las acusaciones y reconoció tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos.

La Casa Real noruega se ha mostrado reacia a comentar el caso, que ha generado mucha atención mediática en este país nórdico, aunque Haakon ha admitido con anterioridad la «gravedad» de las imputaciones y Mette-Marit ha reconocido que el año pasado fue «muy duro» y que la familia recibió «ayuda profesional» del sistema sanitario.

Høiby no tiene compromisos oficiales con la Casa Real, aunque acude a algunas celebraciones como los cumpleaños de sus hermanastros y siempre ha mantenido la relación tanto con Haakon como con los reyes Harald V y Sonia.EFE

