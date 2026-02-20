El presidente checo nombrará a un político eurocrítico al frente de Medio Ambiente

2 minutos

Praga, 20 feb (EFE).- El presidente de la República Checa, el exgeneral europeísta Petr Pavel, anunció este viernes que nombrará el próximo lunes, tras semanas de controversias, al eurocrítico Igor Cerveny como ministro de Medio Ambiente del país centroeuropeo.

Si bien el partido del designado ministro, Motoristas Unidos, se opone a las medidas de protección del clima de la UE, los analistas locales consideran zanjado así el conflicto en torno a un Ministerio para el que el primer ministro populista, Andrej Babis, pretendía nombrar a un polémico exinfluencer acusado de homofobia y de simpatías filonazis.

Pavel se negó durante semanas a aceptar como ministro a Filip Turek, líder honorífico de Motoristas Unidos, artífice del éxito electoral del partido en las elecciones de octubre pasado, pero con un controvertido pasado que incluye mensajes de odio en redes sociales.

Para sortear el veto presidencial Turek fue finalmente propuesto y nombrado «apoderado gubernamental» para Política Climática y el Pacto Verde de la Unión Europea (UE), cargo que ejercerá bajo las órdenes de su correligionario Cerveny, de 41 años y hasta ahora diputado.

Éste ha adelantado que una de sus prioridades será «la promoción de cambios en la legislación europea», sobre todo en los sistemas de comercio de derechos de emisión de CO2 (ETS1 y ETS2).

El Gobierno checo anunció hoy que aspira a liderar una alianza de países ‘amigos de la competitividad’, con Italia, Alemania, Austria, Eslovaquia, Polonia y Hungría.

Con estos países, Praga pretende modificar el ETS1, que se refiere a la industria y energía, mientras que no está dispuesta a adoptar el ETS2, que afectaría a partir de 2027 o 2028 las emisiones de los sectores de transporte y calefacción. EFE

gm-jk/jgb