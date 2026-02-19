El presidente de Bolivia confirma que se reunirá con Trump en marzo

La Paz, 19 feb (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó este jueves que el próximo 7 de marzo se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una cumbre regional que fue convocada por la Casa Blanca y a la que asistirán otros líderes latinoamericanos.

La cumbre tendrá lugar en Miami y también contará con la participación de los mandatarios Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasry ‘Tito’ Asfura, de Honduras.

«El 7 (de marzo) creo que voy a estar con el presidente Trump (…). Después tengo que ir a Europa también, porque Francia, Alemania y España quieren venir a Bolivia», afirmó Paz durante su discurso en la reunión de la Central Obrera Departamental (COD) en la región central de Cochabamba.

El presidente no dio fechas exactas de esa gira a Europa que se enmarca en un interés manifestado por Francia, Alemania y España de acercarse a Bolivia.

«Voy a viajar al mundo para que Bolivia vaya al mundo y venga gente que quiere invertir», sostuvo.

Por otra parte, los ministros bolivianos de Economía, Gabriel Espinoza; y de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, sostuvieron una reunión privada con el titular de Agricultura y Ganadería de Brasil, Carlos Fávaro, con el objetivo de coordinar una agenda previa a un eventual encuentro entre los presidentes de Bolivia y Brasil.

Paz explicó al respecto que espera concretar una reunión con Lula para abordar proyectos estratégicos que involucran varias regiones del país andino.

El presidente boliviano señaló a los obreros reunidos en Cochabamba que el país saldrá adelante con el apoyo de los trabajadores de los distintos sectores y afirmó que una de las finalidades de su Gobierno es que los bolivianos encuentren oportunidades laborales en su propio territorio.

La confirmación de la cita en EE.UU. y los anuncios de viajes a Europa y Brasil marcan una etapa de intensa actividad internacional en la agenda de Paz, que según su Gobierno está enfocada en el impulso de inversiones y en la articulación de proyectos estratégicos para distintas regiones del país. EFE

